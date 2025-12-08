Erfaren och duktig servispersonal
2025-12-08
Vi söker en SERVITÖR/SERVITRIS med MINST 3 års dokumenterad erfarenhet som är en team player och som har en stor passion för yrket till en mysig bistro/brasserie med fransk touch & skandinaviska influenser. Du ska vara social, ordningsam, nyfiken, motiverad, positiv, energisk, ärlig och pålitlig.
Arbetet innebär servering av gäster i alla åldrar, ta emot beställningar av mat & dryck, duka av och duka upp, rekommendera drycker, förberedelser, efterarbete, överlämning och städning.
Restaurangen håller öppet måndag-tisdag lunch, onsdag-lördag lunch & kväll. Anställning enligt Visitas och HRFs regler & riktlinjer. Värdskap mellan personalen är lika viktigt som det med gästerna. Restaurangen ligger mitt i Lund med buss- & tågförbindelser på 5 minuters avstånd.
Letar du efter en mysig, trygg, ordnad & omväxlande arbetsplats är du välkommen att söka tjänsten.
Saknas kompetensen eller erfarenheten som vi kräver för denna tjänst kommer inte ansökan att besvaras.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: paul@gamlafranska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SERVISPERSONAL". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundonius Investment & Consulting AB
(org.nr 559380-1797)
Mårtenstorget 1 (visa karta
)
223 51 LUND Arbetsplats
Restaurang & Bar Gamla Franska Kontakt
Paul Antognoli paul@gamlafranska.se 0707308377 Jobbnummer
