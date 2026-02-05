Erfaren nagelterapeut sökes !

Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom naglar. Manikyr och pedikyr. Obs ! Erfarenhet gele naglar ej akryl! JK Nails söker en extra personal som hyr in sig hos oss Stockholmeliteclinic. Vi har jobbat 8 år tillsammans och är ett glad gäng som familj och jobbar i en mysig lokal med AAA läge. Vi är en etablerad klinik som har allt från ansiktsbehandlingar till kroppsbehandlingar . Vi ligger i Älvsjöstaden. Varmt välkommen med ansökan omgående då tjänsten kommer tillsättas februari.
Kontakta Katie på tel +46 79-347 11 26 vid frågor .