Erfaren nagelterapeut sökes !

Stockholmeliteclinic Kungenskurva AB / Hälsojobb / Botkyrka
2026-02-05


Hej !

Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom naglar. Manikyr och pedikyr. Obs ! Erfarenhet gele naglar ej akryl!
JK Nails söker en extra personal som hyr in sig hos oss Stockholmeliteclinic. Vi har jobbat 8 år tillsammans och är ett glad gäng som familj och jobbar i en mysig lokal med
AAA läge. Vi är en etablerad klinik som har allt från ansiktsbehandlingar till kroppsbehandlingar .
Vi ligger i Älvsjöstaden.
Varmt välkommen med ansökan omgående då tjänsten kommer tillsättas februari.

Kontakta Katie på tel +46 79-347 11 26 vid frågor .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: info@stockholmeliteclinic.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholmeliteclinic Kungenskurva AB (org.nr 559157-2861)
Götalandsvägen 228 B (visa karta)
125 45  ÄLVSJÖ

Jobbnummer
9724270

