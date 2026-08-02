Erfaren nagelterapeut sökes
Globens Nails AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-08-02
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Globen Nails AB är en väletablerad nagelsalong i Globen Shopping, Stockholm. Vi söker nu en erfaren och yrkesskicklig nagelterapeut som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som har bred yrkeskompetens inom professionell nagelvård och kan arbeta självständigt med hög kvalitet, noggrannhet och ett professionellt kundbemötande.
Du är ansvarstagande, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga i det dagliga arbetet.
Goda kunskaper i vietnamesiska är meriterande då arbetet sker i nära samarbete med vietnamesisktalande kollegor och den dagliga kommunikationen inom arbetsgruppen underlättas.
Vi erbjuder en långsiktig anställning i en professionell arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor enligt branschpraxis.
Vi välkomnar alla sökande som uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: info@globennails.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Globens Nails AB
(org.nr 556886-3244)
Arenavägen 57 (visa karta
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121 77 JOHANNESHOV Arbetsplats
Globens Nails AB Jobbnummer
10018024