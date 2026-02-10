Erfaren nagelterapeut (heltid) Växjö
2026-02-10
Nagelterapeut - heltid
Arbetsgivare: Excellent Nails i Sverige AB
Adress: Storgatan 40, 352 31 VäxjöPubliceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Manikyr, pedikyr och gelébehandlingar. Kundservice samt hygien enligt salongens rutiner.Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som nagelterapeut. Mycket goda kunskaper i gelé. Erfarenhet av fransförlängning är meriterande. Grundläggande kunskaper i svenska. Serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande.
Anställningsform:
Heltid, tillsvidareanställning.Ersättning
33 000 SEK per månad. Kollektivavtal tillämpas. FORA-försäkringar ingår.Tillträde
1 april 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka CV till centernailspavaxjo@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: centernailspavaxjo@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Excellent Nails i Sverige AB
Tegnér Gallerian . Storgatan 40 (visa karta
352 31 VÄXJÖ Jobbnummer
