Erfaren nagelterapeut (heltid) Växjö

Excellent Nails i Sverige AB / Hälsojobb / Växjö
2026-02-10


Nagelterapeut - heltid
Arbetsgivare: Excellent Nails i Sverige AB
Adress: Storgatan 40, 352 31 Växjö

Publiceringsdatum
2026-02-10

Dina arbetsuppgifter
Manikyr, pedikyr och gelébehandlingar. Kundservice samt hygien enligt salongens rutiner.

Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som nagelterapeut. Mycket goda kunskaper i gelé. Erfarenhet av fransförlängning är meriterande. Grundläggande kunskaper i svenska. Serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande.
Anställningsform:
Heltid, tillsvidareanställning.

Ersättning
33 000 SEK per månad. Kollektivavtal tillämpas. FORA-försäkringar ingår.

Tillträde
1 april 2026 eller enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Skicka CV till centernailspavaxjo@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: centernailspavaxjo@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Excellent Nails i Sverige AB (org.nr 559104-3657)
Tegnér Gallerian . Storgatan 40 (visa karta)
352 31  VÄXJÖ

Jobbnummer
9735384

