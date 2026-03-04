Erfaren motviktsförare sökes i Eslöv
Vi söker dig som vill vara med och säkerställa ett smidigt godsflöde för kunds dagliga verksamhet i Eslöv.
Du kommer arbeta med mottagning och utleverans av pallar, planering i affärssystem och kontakt med chaufförer - allt för att leveranser ska flyta på effektivt!
Tjänsten är förlagd på dagtid, måndag-fredag.
Start snarast möjligt, dock senast i april.
Som utlastningsassistent arbetar du i en dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter inom lager och produktion. Du hanterar gods med motviktstruck och arbetar dagligen i affärssystem kopplade till lager- och produktionsflöden. Tjänsten ställer krav på noggrannhet, säkerhetstänk och god samarbetsförmåga.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att hantera motviktstrucken, ta emot leveranser, scanna och registrera pallar, planera utleveranser i affärssystem samt ha kontakt med chaufförer. Rollen innebär också backup-stöd till utlastningsledaren vid behov.
Vidare deltar du aktivt i förbättringsarbete kopplat till kvalitet, hälsa och säkerhet samt medverkar vid interna och externa revisioner. Du arbetar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och bidrar till att upprätthålla en trygg, ordnad och effektiv arbetsmiljö.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull och säkerhetsmedveten
Strukturerad och noggrann
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
