Erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör
2025-09-26
Tycker du också om närhet och gemenskap? Som när man tilltalar varandra med förnamn, och när alla använder samma fikarum och kaffekoppar. Och tycker du också om trygghet och frihet? Som när man är sedd och bekräftad, men har så högt i tak så att man kan prova sina vingar ibland. Det gör vi.
Hitta hem till oss som miljö- och hälsoskyddsinspektör med placeringsort i Hammarstrand!
Placering på Bygg- och miljökontoret som ansvarar för bygg- och planfrågor, kartor, trafiksäkerhet, bostadsanpassning, miljö- och hälsoskyddsfrågor samt livsmedelskontroll. För oss är det viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att bidra och utvecklas.
Vill du utvecklas och jobba brett inom miljö och hälsoskydd?
Välkommen till en trivsam arbetsgrupp där vi bryr oss om varandra!
Bygg- och miljöenheten i Ragunda kommun består av 9 medarbetare fördelat med ca hälften på plan och bygg och andra hälften på miljö och hälsoskydd. Vi är en liten kommun där arbetsuppgifterna blir väldigt varierande, och alla jobbar brett, för att kunna hjälpa och avlasta varandra, och för att utvecklas inom flera områden.
Ditt arbete består i huvudsak av kontroll och tillsyn av miljö och hälsoskydd enligt Miljöbalken, men kan också innebära kontroll och tillsyn enligt livsmedelslagen, handläggning av serveringstillstånd, ärenden inom alkohol och tobak, samt receptfria läkemedel. Fördelningen av arbetsuppgifter inom arbetsgruppen kan komma att justeras utifrån sökandens kompetens.
Tjänsten är placerad i Hammarstrand men hela kommunen kommer vara din arbetsplats och du kommer resa runt för att göra tillsynsbesök. Du kommer att ha stora möjligheter att planera ditt arbete och påverka arbetssätt, givetvis med stöd av oss andra.
Goda möjligheter finns till busspendling och möjlighet till delvis hem/distansarbete.
Tjänsten är heltid och tillsvidare.
Din ansökan skall innehålla CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker tjänsten, och varför just du är rätt person.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande, vänta inte med din ansökan!
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Körkort är ett krav och förutsättning för många av förekommande arbetsuppgifter.
Du ska ha god datorvana samt att det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem. Ärendehanteringssystem såsom Vision är meriterande.
Minst två års tidigare erfarenhet som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller motsvarande krävs.
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör har du förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har även förmågan att skriva tydligt och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
ÖVRIGT
Hitta hem till oss!
Att hitta hem till sig själv är väl det vi alla vill. Men vad ingår i känslan hem? Närhet till jobbet? Känslan av att göra skillnad? Skidspåret runt knuten? Kanske har ditt hem faktiskt bytt plats. Kanske ligger det någon annanstans. Kanske hittar du det här i Ragunda kommun!
Ragunda kommun ligger i östra Jämtland, och gränsar mot bland andra Sollefteå, Sundsvalls och Östersunds kommuner. Vi är drygt 5000 invånare fördelade på ett 40-tal byar, samt de tre tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun som alla ligger längs Indalsälven. I öster ligger bebyggelsen koncentrerad till älvdalen, medan den västra delen även bjuder ett skogsland som genomströmmas av den Natura 2000-klassade Ammerån.
Nyfiken på Ragunda? https://ragundadalen.se/ragundadalen/hitta-hem.html
Nyfiken på jobb? https://www.ragunda.se/kommunochpolitik/jobbahososs.1235.html
