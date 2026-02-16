Erfaren mätningstekniker till Luleå
2026-02-16
Vill du bli en del av vårt norrländska mätteam?
Nu stärker vi vårt team i Luleå med ytterligare en erfaren och engagerad mätningstekniker.
Du blir en del av Exacts Team North & Mining - verksamma i norra Sverige med uppdrag främst inom anläggning och gruva.
Hos oss arbetar du i tekniskt krävande projekt där kvalitet, säkerhet och yrkesstolthet är självklara delar av vardagen.
Om rollen
Som mätningstekniker hos oss arbetar du i varierande projekt där du säkerställer hög teknisk kvalitet genom hela uppdraget.
Du kombinerar fältarbete med beräkningar, modellhantering och dokumentation. Projekten omfattar produktionsmätning inom bygg och anläggning, men kan även inkludera stomnät, scanning, modellbyggnation och drönarfotogrammetri.
Du blir en del av ett erfaret och prestigelöst team där kunskapsdelning och samarbete är en naturlig del av arbetet.
Vi söker dig som
Har utbildning inom mätningsteknik eller motsvarande erfarenhet
Har minst 3-5 års erfarenhet av produktionsmätning inom bygg eller anläggning
Gärna har erfarenhet av stomnätsmätning, scanning eller drönarteknik
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Meriterande: Trafikverkets behörighet 1 eller 2
Vad erbjuder vi dig?
På Exact satsar vi långsiktigt på våra medarbetares utveckling. Här får du möjlighet att bredda eller fördjupa din kompetens - i en organisation som kombinerar lokal närvaro i norr med internationell styrka.
Vi erbjuder:
Spännande och tekniskt utvecklande projekt inom anläggning och gruva
Möjlighet att arbeta med modern teknik som scanning och drönare
Ett kompetent och hjälpsamt team med stark sammanhållning
Schyssta villkor, inklusive friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och tjänstepension
Att arbeta på Exact
Exact är en internationell koncern med spetskompetens inom mätningsteknik. Våra konsulter driver projekt inom bygg- och anläggningssektorn i Sverige och övriga Europa. Vi har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Polen och Tjeckien - men i denna roll är fokus vår svenska verksamhet i norra Sverige.
Intresserad?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Roger Jonsson
070-277 89 36
Välkommen att höra av dig eller skicka in din ansökan direkt. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Exact - Tillsammans mäter vi framtiden.
https://teamexact.com/sv/
Roger Jonsson roger.jonsson@teamexact.com 070-277 89 36
