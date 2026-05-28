Junior IT-tekniker till spännande tillväxtbolag
Vill du ta nästa steg i din IT-karriär och få ett helhetsansvar i en bred roll? Hos vår kund får du chansen att arbeta nära verksamheten, ge support och samtidigt vara med och bygga upp strukturer för framtidens IT-miljö. Här passar du som trivs i en serviceinriktad roll och vill göra verklig skillnad i vardagen!Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Det här är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Academic Work men du kommer att anställas direkt hos kundföretaget.
Vår kund är ett växande bolag med cirka 50 anställda. Även om bolaget inte har någon formell IT-avdelning idag, blir du en del av ett bredare och sammansvetsat Operations-team som består av sju medarbetare. I denna roll blir du bolagets första dedikerade IT-resurs och får ett brett ansvar för att säkerställa en stabil och välfungerande IT-miljö. Du kommer arbeta nära verksamheten och vara en nyckelperson i att strukturera IT-arbetet framåt.
Rollen är operativ och varierande där du kombinerar daglig support med mer långsiktigt förbättringsarbete.
Du erbjuds
En bred och utvecklande roll med stort eget ansvar
Möjlighet att bygga upp och påverka IT-strukturen från grunden
En familjär och entreprenöriell arbetsmiljö i nyrenoverade lokaler centralt på Östermalm
Ett bolag i stark tillväxt där du får vara nära verksamheten
Förmåner såsom frukost på kontoret, sociala aktiviteter och årlig bonusDina arbetsuppgifter
I rollen som junior IT-tekniker kommer du att arbeta brett inom IT-support och administration. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ge first line-support till kollegor avseende datorer (PC/Mac), telefoner och kringutrustning
Hantera inköp, installation och livscykel av hårdvara såsom datorer och mobiler
Säkerställa att nyanställda har rätt utrustning och behörigheter från första dagen
Administrera abonnemang och inventera IT-utrustning
Dokumentera och utveckla IT-rutiner samt enklare policys
Arbeta med grundläggande IT-säkerhet
Stötta i praktiska kontorsrelaterade uppgifter, exempelvis installation av arbetsplatser och mötesrumsteknik
Du kommer även samarbeta med en extern IT-partner för mer komplexa ärenden.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom IT, exempelvis nätverk eller support
Har cirka 1-3 års erfarenhet av arbete inom IT-support
Har god vana av att arbeta med både hårdvara och mjukvara
Talar och skriver obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har
Varit med och tagit fram enklare IT-rutiner eller arbetat i en bred roll i en mindre organisation.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Serviceinriktad och trivs med att hjälpa andra
Pedagogisk och kan förklara teknik på ett enkelt sätt
Självgående och initiativtagande
Strukturerad med god förmåga att skapa ordning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
