Erfaren massör sökes
2025-11-27
Hej!
Vi är en etablerad skönhetsklinik sedan 2015.
Vi har allt från topp till tå i vår salong med erfarna terapeuter.
Vi är väldigt stora på LPG behandlingar.
Mars 2025 i år tog vi in den nyaste LPg tekniken INFINITY som har tagit salongen med storm.
Vi är 3 som jobbar i kliniken med LPG .
Söker nu en extra personal som kan tänka sig jobba storhelger jul påsk sommar etc
Du ska vara Hudterapeut eller massör i grunden.
Även ha fast 1-2 dgr i veckan och hoppa in vid behov.
Arbetsuppgifter; främst LPG kroppsbehandlingar. Laser hårborttagning & massage .
• Har du LPG alliance utbildning så
får du nu tillfälle gå deras Infinity utbildning 13-14/12 -25
• Har ingen utbildning alls med Lpg men har massage utbildning får du möjligheten gå på LPG infinity utbildning
13-16/12-25
Hör av dig omgående då vi behöver
förstärkning av personal inför julen!
Varmt välkommen med din ansökan + cv
Bara seriösa och ovan nämnda kunskaper tas emot
Hälsningar glada teamet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
E-post: info@stockholmeliteclinic.se
