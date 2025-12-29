Erfaren massör/LPG Terapeut sökes
Stockholmeliteclinic Kungenskurva AB / Hälsojobb / Botkyrka Visa alla hälsojobb i Botkyrka
2025-12-29
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholmeliteclinic Kungenskurva AB i Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hej,
Härmed ansöker vi en ny kollega i vårt glada team.
Vi är en etablerad skönhetsklinik med behandlingar från topp till tå.
Allt från LPG kroppsbehandling ansiktsbehandlingar,naglar fransar till massage kosmetisk tatuering m.m
Vår fina kollega ska gå på mammaledighet mars/april 2026.
Vi söker nu en trevlig glad ambitiös kollega som kan börja extra i februari för att mars börja jobba 80-100%.
Vi söker dig som har erfarenhet av olika massage tekniker och Lpg utbildning. Har du lymfmassage utbildning är detta ett stort plus i kanten .
Har du inte LPG Utbildning så finns möjlighet att gå i våren 2026.
Vi söker dig som är flexibel anpassningsbar glad lätt för att lära dig trevlig och ger verkligen det lilla extra till kunden.
Vi söker först och främst dig med helst erfarenhet i branschen .
Varmt välkommen med din ansökan.
Ser fram emot att träffa dig på en personlig intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: info@stockholmeliteclinic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholmeliteclinic Kungenskurva AB
(org.nr 559157-2861)
Götalandsvägen 228 B (visa karta
)
125 45 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9665585