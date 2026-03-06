Erfaren maskinställare plast
EquiSafe AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Laholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Laholm
2026-03-06
Har du erfarenhet som maskinställare och vill arbeta i en roll där du får ta stort ansvar för drift, inställning och underhåll av tillverkningsmaskiner? Vi på EquiSafe söker nu en självgående erfaren maskinställare till vår fabrik i Laholm. Här får du arbeta nära produktionen, driva förbättringar och säkerställa att maskiner och verktyg fungerar optimalt. Vi har både extruderande maskiner men också formsprutor erfarenhet av arbete med plastmaskiner är ett krav.
Arbetstid dagtid enligt schema måndag-torsdag
Ort: Laholm
Start: Omgående
Uppdragslängd: Heltid. Vi tillämpar provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: info@equisafe.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinställare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EquiSafe AB
(org.nr 556161-6821)
Kåphult 410 (visa karta
)
312 52 KNÄRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alexander G alexander@equisafe.se Jobbnummer
9780661