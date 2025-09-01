Erfaren kock sökes
2025-09-01
Vi strävar efter att erbjuda våra gäster en autentisk vietnamesisk matupplevelse med en blandning av traditionella smaker och moderna tolkningar.
Vi söker en erfaren kock som har kompetens inom (central)vietnamesisk matberedning och matlagning till vår restaurang i Vasastan Stockholm.
Vi söker dig som vill vara med och bidra till en god vietnamesisk matupplevelse. En engagerad kock med erfarenhet inom vietnamesisk matberedning och matlagning, särskilt i centralvietnamesiskt kök, är viktig för oss, eftersom du kommer att vara en nyckelperson i att upprätthålla och förbättra kvaliteten på våra rätter.
Som kock hos oss ansvarar du för att planera, förbereda och tillaga autentiska vietnamesiska rätter enligt vår meny och traditioner med hög kvalitet. Du kommer även att delta i utvecklingen av och bidra till en välorganiserad och effektiv köksdrift genom att organisera och leda det dagliga arbetet i köket.
Du har god kännedom och erfarenhet av att bereda och laga vietnamesisk mat, inklusive kunskap om traditionella tillagningsteknik och kryddningar.
Du är kreativ, ambitiös, passionerad och brinner för att laga vietnamesiska mat med hög kvalitet.
Du tar initiativ och har ett öga för vad du behöver prioritera, samt är noggrann och uppmärksam på detaljer för att säkerställa kvalitet och presentation av maten.
Du har förmåga att hantera och arbeta i ett kök med högt tempo och under press.
Du har känsla för kvalitet och vet att god mat och noggrann rengöring och god hygien hänger tätt samman.
Du har en positiv utstrålning och god arbetsmoral och är ansvarstagande och samarbetsvillig.
Du säkerställer god arbetsrutin och har god förmåga att samarbeta effektivt med ditt köksteam och övriga restaurangpersonal
Arbetstider är fördelade på veckodagar inklusive kvällar och helger.
Välkommen med din ansökan (CV och personligt brev)! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: vnam2045@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Bun Bo Hue
Sankt Eriksgatan 124 (visa karta
113 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Bun Bo Hue, AB Jobbnummer
