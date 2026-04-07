Erfaren Java-utvecklare till IT-avdelningen
Som medarbetare på Domstolsverket bidrar du till ett samhällsviktigt uppdrag att utveckla och stödja hela Sveriges Domstolar som består av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med cirka 7 600 medarbetare. På Domstolsverket arbetar omkring 400 medarbetare där huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Hos oss erbjuds du en trygg anställning i en stabil organisation, där tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap är en självklar del av vardagen. Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats där människor trivs och känner sig sedda. Här får du meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en modern och trivsam miljö, och möjligheten att göra skillnad, varje dag.
2 plats(er).
Vi söker en skicklig Java-utvecklare i rättvisans tjänst - bli en del av vårt team för e-tjänster!
Vi söker en engagerad skicklig Java-utvecklare som vill vara med och utveckla framtidens e-tjänster. Hos oss arbetar du med moderna lösningar som gör verklig skillnad för både användare och samhälle. Du blir en del av ett engagerat team där din kompetens och kreativitet får utrymme att växa.
Vad innebär arbetet?
Du kommer att utveckla och vidareutveckla Sveriges domstolars e-tjänster i en modern Java-arkitektur, både i backend och frontend. Arbetet sker i ett agilt team tillsammans med utvecklare, arkitekter och verksamhetsrepresentanter, där ni gemensamt skapar robusta och användarvänliga lösningar.
• Utveckla, underhålla och vidareutveckla webbaserade applikationer och tjänster baserade på Java.
• Arbeta med en modern, Java plattform byggd på open source-teknik. Exempelvis med Jakarta EE och Java 21 på backend, samt Angular och TypeScript på frontend.
• Delta i hela utvecklingsprocessen, från kravanalys till driftsättning och support.
• Att tillsammans med teamet och kollegor arbeta för att säkerställa kodkvalitet, prestanda och säkerhet.
• Bidra till kontinuerlig förbättring av våra system och arbetsmetoder.
Verktyg som används i utveckling är exempelvis:
• IntelliJ, Maven, Jenkins, Git, SonarQube, JFrog Xray och Docker.
• För att hålla ordning och reda på arbetet används Jira och Confluence.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en lösningsorienterad och analytisk utvecklare med ett starkt driv att förstå och förbättra komplexa system. Du har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra i team. Du motiveras av tekniska utmaningar och har en nyfikenhet att kontinuerligt utforska nya tekniker och arbetssätt för att hitta de bästa lösningarna. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, datavetenskap eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av utveckling av webbaserade applikationer med Java och Typescript, samt ramverk som exempelvis Angular
• God förståelse för komplexa Java-miljöer och moderna utvecklingsprinciper
• Erfarenhet av arbete i agila systemutvecklingsteam
• Kunskap inom Jakarta EE och erfarenhet av Java 21
• Erfarenhet av att skriva och arbeta med enhetstester
• Vana av verktyg och tekniker som Docker, Jenkins och Git
• Goda kunskaper i HTML, JavaScript och SQL
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du även har erfarenhet av eller intresse av:
• Att arbeta inom offentlig sektor och bidra till samhällsnytta genom IT-lösningar
• Arbete i större IT-organisationer där struktur, samarbete och komplexitet står i fokus
• Erfarenhet av containerbaserade miljöer och orkestrering (t.ex. Kubernetes) samt DevOps-arbete där du automatiserar tester, byggen och driftsättningar och designar samt förvaltar CI/CD-pipelines, exempelvis i Jenkins
• Arkitekturarbete av skalbara och framtidssäkra system
• Att utforska och implementera AI-lösningar i verksamhetsnära system
Vi erbjuder dig
Hos Domstolsverket får du arbeta med IT i ett sammanhang där din kompetens tas på allvar och där det finns förutsättningar att utvecklas, både i din nuvarande roll och vidare över tid. IT-avdelningen är en central del av vår digitala utveckling och här arbetar du med lösningar som är långsiktiga, samhällsviktiga och tekniskt krävande. Du får möjlighet att fördjupa dig inom ditt specialistområde, bredda din kompetens eller ta nästa steg i din yrkesroll, i takt med verksamhetens behov och dina egna ambitioner.
Vi erbjuder en trygg anställning i en stabil organisation med hög etisk standard. Vår arbetsmiljö präglas av tillit och professionellt ansvar - hos oss får du förtroende att påverka lösningar, bidra i tekniska vägval och använda ditt omdöme som IT-specialist.
Vilka är vi?
Domstolsverkets IT-avdelning består av närmare 120 medarbetare och är en nyckelaktör i digitaliseringen av alla delar inom Sveriges Domstolar. Vi utvecklar, förvaltar och stöttar IT-lösningar för cirka 7 600 användare, ett uppdrag som ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och stabilitet. För oss handlar digitalisering inte bara om teknik, utan om att skapa hållbara lösningar som fungerar över tid och som bidrar till rättssäkerhet, demokrati och förtroende i samhället.
Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och lägger stor vikt vid att utvecklas tillsammans. Det återspeglas både i goda resultat i vår årliga medarbetarundersökning och i de möjligheter som finns till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nya utmaningar inom IT-organisationen.
Publiceringsdatum2026-04-07
Placeringsort Jönköping. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbete på distans kan överenskommas upp till två dagar per vecka och bestäms med närmaste chef.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DOV 2026/461".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
551 81 JÖNKÖPING
Sveriges Domstolar, IT-avdelningen
Facklig företrädare, ST
Magnus Danielsson 036-155363
