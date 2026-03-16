Erfaren Java-utvecklare
2026-03-16
Är du en utvecklare som gillar att bygga både smarta lösningar i Java och starka relationer? Vi letar efter dig som drivs av att förstå kundens utmaningar, omsätta behov till hållbara digitala lösningar och bidra till ett team där samarbete och tillit är grunden.
Passar du i rollen? Vi söker dig som är en förtroendeingivande relationsskapare med både kunder och kollegor. I din roll som konsult kan du ta dig an varierande roller, eller ledarhatten i ett projekt om så behövs.. Du är lyhörd för kundens behov och delar kontinuerligt med dig av idéer och förbättringsförslag. Utöver detta ser vi att du:
Har 5+ års erfarenhet av fullstack-programmering och kompetens inom Java för backend, och exempelvis JavaScript/TypeScript för frontend (med relevanta ramverk som Angular, React och Vue).
Är van att arbeta efter agila arbetssätt och metoder.
Har erfarenhet av att arbeta ur ett livscykelperspektiv med t.ex. kravställning, arkitektur, design, test och integration.
Har erfarenhet av olika verktyg såsom Git, Jira, Jenkins, Maven och CI/CD, samt goda kunskaper om molnplattformar.
Kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Vad du får hos oss Hos oss blir du en del av ett framåtsträvande team med korta beslutsvägar, där utvecklare, lösningsarkitekter och ledare arbetar tillsammans för att leverera högkvalitativa lösningar och bidra till kunders framgång.
Utöver vårt generösa förmånspaket får du:
Utmanas tekniskt i en mix av kunduppdrag och leveransmodeller, både som expert i utvecklingsprojekt och som del av team med andra Softhouse-kollegor.
Möjlighet att möta kunden tidigt och bidra med teknisk expertis vid pre-sales och i kunddialoger, här får du vara med och forma lösningarna redan från start.
Individuellt anpassad kompetensutveckling och kunskapsdelning - till vardags, i uppdrag eller i olika koncernövergripande forum för kunskapsdelning.
En öppen och prestigelös företagskultur där vi gillar att göra saker tillsammans. Om det så är att åka på konferens ihop, ses i det dagliga över en onsdagsfika och torsdagsfrukost, eller hänga på AWs.
Ett värderingstyrt bolag där vi alla känner igen oss i våra värdeord: Team, Enkelhet, Mod och Passion.
Lite mer om oss på Softhouse! På Softhouse är vi ca 300 medarbetare fördelade på 10 kontor. I Stockholm hittar du oss på Tegnérgatan, högst upp i en härlig vindsvåning, där vi är närmare 40 kollegor. Här är vi ett gäng engagerade kollegor med erfarenhet och expertis inom bland annat mjukvaruutveckling, AI/ML, affärsutveckling och ledarskap. Vi har kodat mjukvara sedan 1996, och arbetar tillsammans varje dag för att skapa lösningar som motsvarar våra kunders behov och överträffar deras förväntningar.
Låter det intressant? Då ser vi fram emot att ta del av din ansökan!
