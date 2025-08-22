Erfaren IT-projektledare till Linköping
2025-08-22
Är du en driven och kommunikativ IT-projektledare med erfarenhet av både agila och traditionella arbetssätt? Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i din karriär och bli en nyckelspelare i ett stort digitaliseringsprogram hos hos vår kund i Linköping.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Uppdraget är placerat i Linköping med möjlighet till hybridarbete (upp till två dagar i veckan på distans). Resor kan förekomma beroende på uppdragets behov.
Uppdraget sträcker sig från juni till december 2025, med start omgående, beroende på säkerhetsprövning.
I denna roll kliver du in som IT-delprojektledare och agil initiativdrivare, där du även fungerar som stöd till programledaren inom ett omfattande program för företagets IT-avdelning. Uppdraget är variationsrikt och innebär arbete med förändringsledning, kommunikation och koordinering i en komplex internationell organisation.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda IT-projekt enligt både vattenfallsmodellen och agila metoder.
• Anpassa projektmetodik efter uppdragets behov (även hybridmodeller).
• Kommunicera tekniskt komplex information på ett lättförståeligt sätt genom presentationer, utbildningsmaterial och utskick.
• Stödja projekt- och programledning genom förstudier och dokumentation.
• Arbeta nära andra projektledare, utvecklingsteam och verksamhet i en global miljö.
• Bidra till effektivt samarbete och bygga starka nätverk inom organisationen.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst 8 års erfarenhet av att leda IT-projekt med både traditionell och agil metodik.
• God förmåga att anpassa projektmetoder efter uppdragets karaktär.
• Starka kommunikativa och pedagogiska färdigheter, både på svenska och engelska.
• Tidigare erfarenhet från större komplexa organisationer, gärna inom industrin.
• Vana vid att rapportera inom IT PMO och arbeta med externa partners.
• Dokumenterad erfarenhet av att skapa förstudier, teknisk dokumentation och visuellt material.
Meriterande teknisk kompetens:
• God förståelse för IT-system, infrastruktur, digitala arbetsplatser, IT-säkerhet och plattformar.
• Erfarenhet av verktyg som Jira, Antura, Confluence och Microsoft Teams.
• Stark kommunikativ förmåga med fokus på visualisering och samarbete.
• Erfarenhet av agila metoder och agilt mindset.
Det är även meriterande med en tidigare säkerhetsklassning (RK3).
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
