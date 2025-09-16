Erfaren infrastrukturarkitekt
Uppdragsöversikt
Vi söker en erfaren infrastrukturarkitekt med specialisering inom brandväggslösningar. Rollen innebär att du ansvarar för att designa, utveckla och förbättra arkitekturen för nätverkssäkerhet med särskilt fokus på brandväggar. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt för att säkerställa att infrastrukturen är robust, skalbar och uppfyller höga krav på säkerhet och tillgänglighet.
Analysera befintliga lösningar och ta fram förslag på förbättringar och optimeringar.
Designa och implementera brandväggsarkitektur som stödjer verksamhetens långsiktiga mål och säkerhetskrav.
Delta i projekt som rör automation och bidra med expertkunskap för att effektivisera drift och förvaltning.
Samarbeta nära andra IT-specialister, nätverkstekniker och säkerhetsexperter för att säkerställa en väl integrerad infrastruktur.
Dokumentera lösningar, processer och rutiner samt bidra till att etablera standarder och riktlinjer.
Minst 5-7 års relevant erfarenhet av arbete som infrastrukturarkitekt eller motsvarande roll med fokus på nätverk och brandväggar.
Gedigen erfarenhet av automation och förmåga att införa automatiserade processer för drift, konfiguration och övervakning.
God kommunikationsförmåga och vana att arbeta i komplexa miljöer med höga krav på säkerhet och tillgänglighet.
Den här rollen passar dig som har ett starkt säkerhetstänk, en analytisk förmåga och trivs med att arbeta i teknikens framkant för att skapa hållbara och framtidssäkra lösningar.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär.
