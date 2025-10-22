Erfaren Hrbp
2025-10-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Uppdragsbeskrivning
För vår kund söker vi en Senior HR Business Partner (HRBP).
Syfte och Innehåll
Det huvudsakliga syftet med rollen är att stötta ledningsgrupper och enskilda chefer i HR-relaterade frågor och bidra till att organisationens mål uppnås.
HRBP driver resultat genom HR och bidrar till genomförandet av affärsplanen.
Ansvar och Befogenheter
Implementera och kommunicera HR-strategi, policys, riktlinjer och processer inom organisationen och säkerställa efterlevnad.
Säkerställa att HR-processerna tillhandahåller den talang och prestation som krävs för att uppnå affärsmålen.
Vara en aktiv medlem i ledningsgrupperna.
Befogenheter som HRBP enligt organisationens riktlinjer.
Vara en aktiv del av HR-teamet, sträva efter enhetlighet i HR-leveransen och bidra till utvecklingen av både sig själv, arbetet och kollegor.
Huvudsakliga Arbetsuppgifter
Ge vägledning och stöd till chefer i hantering av alla typer av HR-frågor, såsom:
Organisationsförändringar
Medarbetarundersökningar och engagemang
Rekrytering, anställning och employer branding
Karriär- och kompetensutveckling
Arbetsrätt, förhandlingar och samverkan med fackliga parter
Lönerevisioner och kompensation
Rehabilitering och omställning
Personalärenden
Rättslig efterlevnad
Kultur, mångfald och inkludering
Hälsa och välmående
Säkerställa tillförlitlig HR-rapportering och datakvalitet.
Genomföra analyser och ge beslutsstöd baserat på HR-data och information.
Stärka, uppmuntra och själv agera i en kultur präglad av förtroende och öppen kommunikation.
Coacha chefer och medarbetare, samt facilitera och utbilda.
Vi erbjuder bra lön och förmåner för rätt person.
Om detta låter intressant, och du passar in på beskrivningen - då vill vi gärna prata med dig och berätta mer!
Ansök genom att skicka in ditt CV till rekrytering@doerbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: rekrytering@doerbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doer Bemanning AB
(org.nr 559154-2690) Arbetsplats
D E & P Consulting AB Jobbnummer
9570111