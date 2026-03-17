Erfaren HR-generalist
Välkommen till oss på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)!
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) erbjuder ett samhällsviktigt och utvecklande arbete på en kunskapsbaserad och dynamisk arbetsplats. Hos oss bidrar du till att stärka förutsättningarna för barn, föräldrar och familjer i Sverige.
MFoF är en statlig kunskapsmyndighet inom föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi ansvarar även för att adoptioner till Sverige sker på ett lagligt, säkert och etiskt godtagbart sätt. MFoF beaktar barnets rättigheter i alla beslut och åtgärder som påverkar barn, och verksamheten bedrivs i nära samverkan med andra myndigheter, kommuner, organisationer och forskningsaktörer. Våra medarbetare har olika professioner och bakgrunder, och vi lägger stor vikt vid samverkan, kunskapsutbyte och ett professionellt bemötande. MFoF har som uppdrag att främja jämställdhet och ett jämställt föräldraskap i sitt uppdrag som JiM-myndighet, samt har uppdraget att vara en hbtqi-strategisk myndighet. Genom vårt arbete bidrar vi till ett mer jämställt samhälle och lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer.
Ansvar och arbetsuppgifter
Rollen som HR-generalist innebär att du har du ett övergripande ansvar för att samordna och utveckla myndighetens processer inom hela HR-området. Du arbetar både strategiskt och operativt och fungerar som ett kvalificerat stöd till chefer och ledning i HR-relaterade frågor.
Exempel på arbetsuppgifter:
samordna och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, inklusive kontakter med företagshälsovården
stödja chefer i rehabiliteringsärenden
samordna och genomföra arbetet med lönebildning, lönerevision och lönekartläggning
stödja chefer i rekryteringsprocesser
driva och utveckla arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling
vara kontaktperson gentemot arbetstagarorganisationer
vara kontaktperson gentemot Statens servicecenter (SSC) i lönefrågor i samarbete med Controller på myndigheten
ge råd och stöd till chefer och medarbetare i HR-frågor
ansvara för att ta fram och uppdatera styrande dokument inom HR-området
Du tillhör staben och samarbetar nära ledningen, chefer och andra stödfunktioner.
Utifrån myndighetens storlek så förutsätter rollen en förmåga att arbeta både operativt med att ge stöd i vardagen och kunna utveckla myndighetens HR-processer övergripande och långsiktigt.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk examen, exempelvis inom personalvetenskap, beteendevetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Utbildning/kurs i arbetsrätt på högskolenivå
Flerårig erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete inom statlig verksamhet eller annan offentlig verksamhet
Erfarenhet av kvalificerat och professionellt HR-stöd till chefer inom flera olika områden
Erfarenhet av arbete med lönebildning, lönerevision och/eller lönekartläggning
Erfarenhet av att självständigt eller i en stödjande roll arbetat med rekryteringsprocessens alla delar
God administrativ förmåga
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete på statlig myndighet i en HR-roll
Erfarenhet av att driva och utveckla processer inom arbetsmiljö och rehabilitering
Samverkan och förhandling med fackliga organisationer
Erfarenhet av arbete eller framtagande av kompetensförsörjningsplan
Kunskaper i digitala system som Reachmee och Primula
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett samarbetsorienterat förhållningssätt och bemöter kollegor och andra intressenter med god kommunikation, prestigelöst och professionalism. Du är positiv och flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov. Rollen kräver att man inger förtroende samtidigt som gott omdöme används för att avgöra vad som behöver stämmas av och förankras. Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.
Anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med provanställning i sex månader. Tillträde enligt överenskommelse. Du utgår från kontoret i centrala Skellefteå men har möjlighet att arbeta på distans i upp till två dagar i veckan utifrån överenskommelse med chef.Publiceringsdatum2026-03-17Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 6 april 2026. Bifoga CV och ansökningsbrev samt besvara urvalsfrågorna i ansökningsformuläret. Arbetsprov kommer att ingå i processen för slutkandidater. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta rekryterande chef. Inför rekryteringsarbetet har MFoF tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
MFoF behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete skickas in till MFoF. Personuppgifterna behandlas för att MFoF ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten. Behand-lingen för tillsättning av tjänsten sker som ett led i MFoF:s myndighetsutövning och övrig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Job-116063".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Familjerätt och Föräldraskapsstö
(org.nr 202100-4169), https://mfof.se/
Nygatan (visa karta
)
931 31 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Myndigheten för familjerätt och föräldrarskasstöd (MFoF) Kontakt
Stabschef
Carolina Holting info@mfof.se
9803651