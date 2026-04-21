Erfaren Hård-Lödare
Vi söker nu en erfaren Hård-Lödare med erfarenhet av att löda rör till ett av våra kunder i Åstorp. Publiceringsdatum2026-04-21Om företagetArbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i produktionen i Åstorp med diverse Lödning av produkter.
• Löda kopparrör.
• Följa ritningar och instruktioner
• Hitta lösningar för passande ihop montering och lödning.
• Utföra kvalitetskontroller på de bearbetade komponenterna för att säkerställa att de uppfyller kraven och toleranserna
Du planerar i samråd med produktionschefen och rapporterar vid avvikelser/förbättringar.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du har erfarenhet av lödning av kopparrör och tycker det är kul att själv få ansvara över arbete.
Du är kreativ och kan hitta bra lösningar.
Du är erfaren av montering och kan bygga efter ritning.
Du har erfarenhet av övrigt verkstadsarbete.
Du är allmänt händig och trivs med att arbeta under egenansvar.
Information och kontakt
Omfattning: Heltid, mån-fre, 07:00-16:00
Start: Omgående, eller enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten ring Johan Persson 046- 540 85 93
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
224 78 LUND Arbetsplats
Johan Persson 046-5408593 Jobbnummer 9868088
9868088