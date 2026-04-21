Erfaren Hård-Lödare

Wikan Personal AB / Svetsarjobb / Åstorp
2026-04-21


Vi söker nu en erfaren Hård-Lödare med erfarenhet av att löda rör till ett av våra kunder i Åstorp.

Publiceringsdatum
2026-04-21

Om företaget
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i produktionen i Åstorp med diverse Lödning av produkter.
• Löda kopparrör.
• Följa ritningar och instruktioner
• Hitta lösningar för passande ihop montering och lödning.
• Utföra kvalitetskontroller på de bearbetade komponenterna för att säkerställa att de uppfyller kraven och toleranserna

Du planerar i samråd med produktionschefen och rapporterar vid avvikelser/förbättringar.

Din bakgrund/Dina egenskaper

Du har erfarenhet av lödning av kopparrör och tycker det är kul att själv få ansvara över arbete.
Du är kreativ och kan hitta bra lösningar.
Du är erfaren av montering och kan bygga efter ritning.
Du har erfarenhet av övrigt verkstadsarbete.
Du är allmänt händig och trivs med att arbeta under egenansvar.

Information och kontakt

Omfattning: Heltid, mån-fre, 07:00-16:00
Start: Omgående, eller enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten ring Johan Persson 046- 540 85 93

Om Wikan Personal

Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.

Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se

Job Summary

Requirements and Experience

About the company

About Wikan Personal

Contact information

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb.

Wikan Personal AB (org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Skiffervägen 102 (visa karta)
224 78  LUND

Wikan Personal

Johan Persson
046-5408593

9868088

