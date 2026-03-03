Erfaren hantverkare
2026-03-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Erfaren hantverkare sökes - bli en del av vårt team!
Är du en skicklig och självgående hantverkare som brinner för kvalitet och noggrant utfört arbete? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en erfaren allroundhantverkare för varierande arbeten runt hus och fastigheter. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat målning, utomhusplattsättning, byggnation av trädäck och staket samt vid behov trädgårdsarbete.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av hantverksarbete
• Arbetar självständigt och professionellt
• Har B-körkort (krav)
• Har god förståelse i talad svenska eller engelska
Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter i ett växande företag.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med foto och CV till: hr@vivapartners.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: hr@briljantservice.se Arbetsgivare Viva Trädgård och Hus AB
(org.nr 559277-2569)
212 50 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viva Trädgård & Hus AB Jobbnummer
9775307