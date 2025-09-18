Erfaren handläggare
2025-09-18
Myndigheten för stöd till trossamfund söker en erfaren handläggare
Sista dag att ansöka är 2025-09-30, Dnr SST 2025-336
Om Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) arbetar med viktiga och aktuella demokrati- och samhällsfrågor. Våra uppdrag är bland annat att
• främja en dialog mellan stat och trossamfund,
• bidra med kunskap om trossamfundsfrågor,
• ansvara för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen,
• fördela statsbidrag till trossamfund och, för säkerhetshöjande åtgärder, även till övriga civilsamhället.
Från och med 2025 har SST i uppdrag att pröva ansökningar om trossamfunds statsbidragsberättigande och avgiftshjälp, en uppgift som regeringen tidigare hanterat.
SST arbetar med flera regeringsuppdrag kopplade till våra ansvarsområden, och samarbetar med andra myndigheter. Vi tar bland annat fram en vägledning som ska stärka kommuners kunskap om religion och trossamfund, förebygger antimuslimsk rasism tillsammans med MUCF, samt utvecklar arbetet med existentiell hälsa tillsammans med Folkhälsomyndigheten.
SST har under 2024 infört digital inhämtning av ansökningar och redovisningar. Vi har högt ställda krav på rättssäkerhet och att integrera kompetens om sakfrågor i handläggningen av bidrag. Läs mer på www.myndighetensst.se
Vi finns i dag i lokaler vid Alviks torg. Under 2025 förbereder vi för flytt och myndighetssammanslagning: Från och med 2026 ska SST och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vara en myndighet. Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill bidra till vårt arbete med bidragsgivning till trossamfund och övriga civilsamhället. I arbetet ingår att vidareutveckla processerna med det nyligen implementerade regelverket för bidrag till trossamfund.
Som handläggare kommer du att, tillsammans med kollegor som har djup kunskap om trossamfund, handlägga statsbidrag till trossamfund. I handläggningen hanterar du digitala formulär, en stor mängd data och gör kvalitativa bedömningar utifrån lagar och förordningar.
Tillsammans med övriga i arbetsgruppen arbetar du med att vidareutveckla bidragshanteringen och ge god service till sökande. Du kommer att få en viktig roll att med din erfarenhet från statsförvaltning stödja processerna och säkerställa att arbetsflöden fungerar smidigt och effektivt.
Eftersom SST är en liten myndighet kommer arbetsuppgifterna att vara varierande och du behöver vara beredd att arbeta med olika bidrag.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk examen, som lägst kandidat, inom samhällsvetenskaplig, juridisk/förvaltningsrättslig, humanistisk, eller motsvarande som myndigheten bedömer vara likvärdig,
• minst 5 års erfarenhet av statlig förvaltning,
• erfarenhet av arbete med statsbidrag
• god datormognad och mycket goda kunskaper i office-paketet,
• förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• arbete med civilsamhällesfrågor,
• bedömning och uppföljning av statsbidrag,
• utredning och analysarbete
• arbete med trossamfund i Sverige
• juridisk kompetens.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, ansvarskännande och har mycket god analytisk förmåga. Det är också viktigt att du har god samarbetsförmåga, liksom förmåga att ta initiativ och arbeta både självständigt och gemensamt med andra i komplicerade frågor. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om anställningen eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Örjan Wallin, enhetschef, 08-453 68 75, orjan.wallin@myndighetensst.seSå ansöker du
Maila din ansökan senast den 30 september till registrator@myndighetensst.se
ange diarienummer SST 2025-336. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är oss tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: registrator@myndighetensst.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Stöd Till Trossamfund
(org.nr 202100-5141), http://www.myndighetensst.se
Gustavslundsvägen 18 (visa karta
)
167 51 BROMMA Jobbnummer
9516259