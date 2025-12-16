Erfaren handläggande ljusdesigner
White arkitekter AB Göteborg / Arkitektjobb / Göteborg Visa alla arkitektjobb i Göteborg
2025-12-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos White arkitekter AB Göteborg i Göteborg
, Karlstad
eller i hela Sverige
White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer.
Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 600 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.
Om jobbet Vill du bidra med din kompetens inom ljusdesign på ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor? Vi söker nu en ljusdesigner till vårt kontor i Göteborg!
Vi söker en erfaren handläggande ljusdesigner med högt tekniskt kunnande, god gestaltningsförmåga och vana att självständigt projektera belysning framför allt i exteriöra miljöer.
Vi söker dig som Är van att på egen hand ansvara för ljusdesign i mindre uppdrag och att ta delansvar i större och mer komplexa uppdrag.
Har en god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra discipliner och är van att delta i projekterings- och kundmöten. Du har ett skarpt öga för detaljer och kan länka samman tekniska och estetiska aspekter.
Delar vårt engagemang för hållbar belysning och ljus som en integrerad del av den arkitektoniska gestaltningen.
Vi hoppas att du liksom vi är intresserad av att utforska hur just vi kan bidra till en mer hållbar framtid i en ständigt föränderlig bransch!
Meriterande om du har ett intresse för stadsutvecklingsfrågor och utformning av urbana miljöer.
Om White White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor med cirka 600 medarbetare. Vi arbetar med hållbar arkitektur, formgivning och stadsutveckling i en nationell och internationell kontext. Med arkitekturens kraft vill vi driva omställningen till ett hållbart liv. Vi är medarbetarägda med stort fokus på delaktighet och interdisciplinärt samarbete, och vi tror på lagarbete, öppenhet och kreativt samarbete.
På White är vi idag sex ljusdesigners som arbetar i Stockholm och Göteborg med projekt både nationellt och internationellt. Vi arbetar både med renodlade ljusdesignprojekt och i interdisciplinära team med Whites arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och andra specialister där ljusdesign är en integrerad del i arkitektuppdraget.
Vi drivs av att utmana och ligga i framkant inom såväl gestaltning som hållbarhet, kopplat till olika aspekter som klimat, energi, återbruk, hälsa, trygghet, kultur- och naturmiljö och biologisk mångfald. Våra projekt finns både på den offentliga och privata sidan, med kunder som delar våra höga ambitioner gällande gestaltning och hållbarhet. Vi har många spännande projekt på ritbordet och fler på väg in. Nu vill vi växa med en handläggande ljusdesigner som vill skapa fina projekt tillsammans med oss!
Utbildning och erfarenhet Högskoleutbildning inom ljusdesign. Masterexamen är meriterande.
Minst 5 års yrkeserfarenhet som ljusdesigner, varav minst 3 år som handläggande ljusdesigner.
Erfarenhet som handläggande ljusdesigner inom exteriöra belysningsprojekt i alla skeden - från koncept till projektering och genomförande.
Kompetenser Goda kunskaper i DIALux evo, AutoCAD, Revit och AdobeSuite eller Affinity. Kunskaper i Rhino är meriterande.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Dina arbetsuppgifter kan omfatta I stora och små projekt arbetar du som handläggande ljusdesigner i nära samarbete med ansvarig ljusdesigner och arkitekter, landskapsarkitekter och hållbarhetsspecialister för att driva och utveckla projektet framåt.
I din roll som handläggande ljusdesigner kommer du även att på egen hand ansvara för ljusdesignen i mindre uppdrag som del i interdisciplinära team.
Uppdragen varierar i både storlek och komplexitet, och arbetsuppgifterna kan omfatta allt från tidiga utredningar, skissarbete och belysningskoncept till projektering, ljusberäkningar, provbelysning och framtagning av förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
Övrigt Utöver ett brett utbud av förmåner erbjuds alla medarbetare möjlighet att köpa aktier för att bli delägare.
Tjänsten är placerad vid vårt kontor i Göteborg och kan inte utföras på distans.
Ansökan Skicka in din ansökan med CV, portfolio och personligt brev senast 2026-01-19. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar som skickas via e-post kommer inte att behandlas.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna Kajsa Sperling, arkitekt och ljusdesigner, kajsa.sperling@white.se
Fackliga kontaktpersoner SACO - Theo Tsesmatzoglou, theo.tsesmatzoglou@white.se
Unionen - Elin Haettner, elin.haettner@white.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare White Arkitekter AB
(org.nr 556140-1018), http://www.whitearkitekter.com Arbetsplats
White arkitekter AB Göteborg Kontakt
Kajsa Sperling kajsa.sperling@white.se Jobbnummer
9648023