Erfaren Fullstackutvecklare med Fokus på AI och Cloud
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du vara med och revolutionera en hel bransch med hjälp av AI, realtidsdata och modern molnteknik? Nu söker vi en fullstackutvecklare som vill vara med på en spännande tillväxtresa där innovation, tempo och nytänkande står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Vår kund utvecklar avancerad IoT-baserad parkeringsteknik som används av parkeringsbolag, fastighetsägare och retailaktörer över hela Sverige. Genom kameror, edge-teknik och AI analyseras fordonsrörelser i realtid, vilket skapar värdefulla insikter för allt från handel och fastighetsförvaltning till elbilsladdning och logistik. Nu står bolaget inför nästa stora steg – att bygga om hela plattformen från grunden med AI som en central del av utvecklingsarbetet.I rollen som Fullstackutvecklare blir du en del av ett litet, erfaret och högpresterande utvecklingsteam som bygger en edge-first och datadriven plattform för parkering, mobilitet och analys. Du kommer in i ett skede där fokus ligger på nyutveckling snarare än förvaltning, vilket innebär stora möjligheter att påverka tekniska val, arkitektur och arbetssätt. AI är en naturlig del av utvecklingsprocessen och används aktivt för att accelerera utveckling, skapa smartare arbetsflöden och möjliggöra snabb innovation. Här söker vi dig som ser AI som ett självklart verktyg i ditt dagliga arbete.Dina arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla TypeScript-baserade API:er och backendtjänster.
Utforma domänmodeller, databaser och versionerade API- och eventkontrakt.
Bygga robusta integrationsflöden mellan edge, moln och externa system.
Utveckla och förvalta cloudinfrastruktur med infrastructure-as-code.
Etablera arbetssätt för testning, CI/CD, observability och säkerhet.
Hantera autentisering, behörigheter och multi-tenant-relaterade frågeställningar.
Bidra till React-applikationer och stötta utvecklingen av produktnära gränssnitt.
Vi söker dig som:Har minst 5 års erfarenhet från en utvecklarroll.
Har stark erfarenhet av TypeScript och Node.js i produktionssystem.
Har erfarenhet av att designa och bygga API:er och backendtjänster.
Har god förståelse för PostgreSQL, datamodellering och databasintegritet.
Har erfarenhet av infrastructure-as-code, som Terraform, Pulumi, CloudFormation eller motsvarande.
Har erfarenhet av Docker, CI/CD och moderna deploymentflöden.
Har förståelse för distribuerade och asynkrona system, inklusive retries, idempotens, felhantering och observability
Har erfarenhet av AI-drivet utvecklingsarbete och moderna AI-verktyg så som Claude, Codex eller motsvarande.
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har med dig något av nedan:
En eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, datateknik eller motsvarande område.
Google Cloud Platform.
Cloud Run, Cloud SQL, Pub/Sub, BigQuery, Firestore/Firebase eller IAM i GCP.
Fastify.
OpenAPI, JSON Schema eller annan schemadriven utveckling.
Eventdriven arkitektur och meddelandebaserade system.
IoT, edge computing eller system med periodvis instabil uppkoppling.
Python, FastAPI eller Django.
Linuxbaserade fältenheter.
NVIDIA Jetson/Orin, JetPack eller ARM64.
RTSP, ONVIF, GStreamer, OpenCV, CUDA, TensorRT eller computer vision.
Realtidssystem, telemetry, device management eller fleet management.
Dataplattformar och analytiska datalager.
Migrering från legacyplattformar med adapters och parallell drift.
SaaS-plattformar, interna verktyg eller datadrivna produkter.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen ser vi att du är en nyfiken och framåtlutad person som drivs av att utforska ny teknik och hitta smartare sätt att lösa problem. Du är en tidig användare av nya verktyg och ser möjligheter där andra ser begränsningar. Vi tror att du har ett genuint teknikintresse och att utveckling är mer än bara ett arbete för dig. Du uppskattar att ta ägarskap, påverka beslut och vara med och bygga något från grunden. Vidare trivs du i en snabbfotad miljö där prioriteringar kan förändras och där flexibilitet, initiativförmåga och handlingskraft värderas högt.
Du motiveras av att skapa lösningar som snabbt genererar värde och har en pragmatisk inställning till utveckling. Samtidigt har du förmågan att se helheten och förstå hur teknik, affär och användarvärde hänger ihop. Som person är du prestigelös, samarbetsorienterad och gillar att arbeta nära andra engagerade utvecklare för att tillsammans skapa nästa generations produkter.
Om anställningen:
Det här är en direktrekrytering, vilket innebär att Friday hanterar och ansvarar för rekryteringsprocessen men att du blir anställd direkt hos kundbolaget.
Övrig info:Omfattning: Heltid.
Start: Efter sommaren, enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Rekryteringsansvarig: Hanna Lejon.
Lön: Marknadsmässig grundlön samt ett du tar del av ett optionsprogram.
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som techtalang en riktigt bra karriär. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
9979747