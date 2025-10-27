Erfaren Fönsterputsare sökes!
2025-10-27
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Vi rekryterar nu ytterligare personer till vårt Special-team som främst utför specialuppdrag inom lokalvård. Tjänsten innefattar bland annat fönsterputsning med och utan lift, golvvård, byggstäd samt lokalvård hos företagskunder.
Vi söker dig som har tidigare yrkeserfarenhet inom området, och har specialkompetenser som kan nyttjas till ovan nämnda arbetsuppgifter.
Du kommer att få tillgång till firmabil samt andra förmåner. Arbetet ligger fördelat måndag-fredag mellan 07-16, och du kommer att utgå från vårt kontor i Skövde. Ingen dag är den andra lik och vi kommer att erbjuda vidareutbildning och kompetensutveckling allt eftersom. Mycket frihet under eget ansvar.
Vi söker dig som har körkort, har SRY eller motsvarande samt har yrkesvana med ett minimum av 1-2 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
epost endast
E-post: louise.hiller@dannebacken.se
