Erfaren florist
2026-01-05
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Är du en driven florist med passion för blommor, människor och service? Trivs du i ett högt tempo och vill arbeta i en levande butiksmiljö? Då kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Vi söker en erfaren florist till Knutpunktens Blommor för en tjänst på 75 %. Arbetet är varierande och kreativt, med allt från vardagsbinderi till högtider och beställningar. Att ge personlig service och skapa fina upplevelser för butikens kunder är en självklar del av rollen. Tjänsten inkluderar helgarbete.
Vi söker dig som
Har flerårig branschvana, är utbildad florist eller har motsvarande arbetslivserfarenhet
Är driven, positiv och har ett glatt humör
Trivs med att arbeta i högt tempo
Behärskar alla typer av binderi
Har flytande svenska i tal och skrift
Är sälj- och serviceminded med kunden i fokus
Vi erbjuder
Ett kreativt och omväxlande arbete
Ett härligt team och en trivsam arbetsplats
Möjlighet att arbeta med blommor i en av stadens mest levande miljöer
Omfattning: 75 %, inklusive helgarbete
Sista dag att ansöka är 15 februari
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt - urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: Knutpunktensblommor@gmail.com Omfattning
