Erfaren enhetschef sökes till Österängen

Erfaren enhetschef sökes till Österängens vård och omsorgsboende!
Ett samhällsviktigt uppdrag med värdegrund i fokus
Vill du ha ett ledaruppdrag där människan alltid står i centrum och där ditt arbete gör verklig skillnad - varje dag?
Nu söker Österängens vård- och omsorgsboende en engagerad och erfaren enhetschef som vill ta ansvar för en samhällsviktig verksamhet präglad av öppenhet, respekt och professionalitet.
Om verksamheten
Österängen är Uddevalla kommuns största vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom. Boendet omfattar 112 bostäder, fördelade på 12 enheter med 8-10 bostäder per enhet. Verksamheten består av tre verksamheter, vilket ställer höga krav på samarbete och tydlig kommunikation.
Boendet är vackert beläget med närhet till både natur och Uddevalla centrum. I direkt anslutning finns en stor park med pergolor, bärbuskar och fruktträd som bidrar till en trivsam och meningsfull miljö för både boende och medarbetare.
Österängen ingår tillsammans med Kaprifol i ett samplaneringsområde, där samarbete är en nyckelfaktor för att säkerställa god vård, en hållbar arbetsmiljö och en långsiktig personalförsörjning. Ett stort fokus ligger på att organisera verksamheten för att möta framtida behov och välfärdens förändrade förutsättningar.
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten och arbetar både strategiskt och operativt. I uppdraget ingår att:
Planera, leda och utveckla verksamheten utifrån verksamhetens mål och uppdrag
Vara en närvarande och tydlig ledare i det dagliga arbetet
Ha personalansvar samt ansvara för arbetsmiljö och kompetensutveckling
Ansvara för ekonomi och följa upp verksamheten inom tilldelad budgetram
Säkerställa att brukarna får leva ett värdigt liv och uppleva trygghet och välbefinnande
Driva utvecklings- och förbättringsarbete tillsammans med medarbetare och ledningsgrupp
Du blir en del av en engagerad ledningsgrupp där utveckling, lärande och samarbete står i fokus. Hos oss får du möjlighet att påverka och göra skillnad - både för våra brukare och för verksamhetens framtid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och som brinner för att leda och utveckla både människor och verksamhet.
Har god förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer
Är tydlig, strukturerad och kommunikativ i ditt ledarskap
Trivs med förändringsarbete och ser utveckling som en naturlig del av uppdraget
Har ett strategiskt tänkande och ett flexibelt förhållningssätt
Arbetar med helhetssyn och bidrar till en professionell verksamhet
Är en god ambassadör för Uddevalla kommun och samverkar väl med olika professioner
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Examen från universitet eller högskola med inriktning mot social omsorg, offentlig förvaltning eller annan likvärdig utbildning
B-körkort
Erfarenhet av målgruppen
Chefserfarenhet är ett krav Övrig information
I tjänsten ingår chef i beredskap
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret.
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
