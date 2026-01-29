Erfaren elmontör
Tele- och elektronikmontörsjobb / Värnamo
2026-01-29
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Värnamo
*
Vi söker elmontörer till vår kund strax utanför Värnamo!Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Tjänsten är på heltid, dagtid. Du blir anställd av oss på Montico som ambulerande konsult och med start relativt omgående. Lönen baseras på GFL och information om det får du reda på under processens gång. En viktig del i vårat urval av kandidater är referenser.Dina arbetsuppgifter
Hos vår kund är det oerhört viktigt att du trivs med att vara en i teamet.
Vi efterfrågar erfarenhet av montering och elkunskap är väldigt meriterande.
Krav är också att du kan läsa ritningsläsning.
För tjänsten krävs truckkort och traveskort (vi på montico kan också erbjuda detta om du blir anställd hos oss som ambulernade konsult).
Man arbetar väldigt tätt i gruppen där man har stor prestige i att föra gruppen framåt.
Man arbetar med sin egen produkt och följer ritningar som kan se olika ut för varje bit.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är/har:
• flera års dokumenterad erfarenhet från montering samt har truckkort.
• Elkunskap är meriterande
• Ritningsläsning
• social och utåtriktad som person
• kvalitetsmedveten
• ansvarstagande och ambitiös
• serviceinriktad och har stor professionalism
• allmän behörighet är meriterande.
Körkort och tillgång till bil är ett krav om du inte kan ta dig ut till kunden kollektivt. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Kontakt
Dejan Rajcevski dejan.rajcevski@montico.se 036-173331
