Erfaren ekonomiassistent till Destination Kalmar
2026-02-27
På Destination Kalmar arbetar och erbjuder vi en fri och dynamisk arbetsmiljö. Vi tror på att ge våra medarbetare frihet under ansvar och utrymme att växa och utvecklas, samtidigt som vi främjar en balans mellan arbete och fritid. Du kommer vara en del av ett dedikerat team som brinner för att utveckla destinationen Kalmar.
Destination Kalmar ska på ett hållbart sätt utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som destination i samverkan med näringslivet och Kalmar kommun. Genom destinationsutveckling ska vi bidra till att Kalmar är en attraktiv plats året runt för såväl invånare som besökare. Vi utvecklar dessutom Kalmar som mötes- och evenemangsdestination och driver Kalmar Turistcenter och Kalmar Gästhamn. I samverkan med Statens fastighetsverk ansvarar vi för verksamheten på Kalmar Slott.
Destination Kalmar är ett dotterbolag i koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Bolaget omsätter drygt 50 miljoner kronor årligen och har cirka 30 fast anställda och cirka 70 säsongsanställda medarbetare.
Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
I rollen som Ekonomiassistent erbjuds du en rolig och händelsefull vardag med många kontaktytor. Tjänsten är främst inriktad på löpande bokföring men du kommer också att ansvara för löpande utveckling och förbättring av processer och rutiner. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis följande:
• löpande daglig bokföring, in- och utbetalningar
• kund- och leverantörsreskontra
• löpande kontoavstämningar
• att vara delaktig i bokslutsprocessen
• löpande arkivering och styrelseadministration
• rapportering och support till våra kollegor i verksamheten
• projektredovisning
Ekonomienheten består i dagsläget av två personer, Ekonomichef och Ekonom. Du rapporterar till Ekonomichef och placeringsort är Kalmar.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Ekonomiassistent behöver du ha goda kunskaper inom redovisning och en bra förståelse för de arbetsmoment och rutiner som förekommer på en ekonomiavdelning.
Du:
• har sannolikt en ekonomisk utbildning, minst på gymnasial nivå och ett antal års relevant erfarenhet
• har god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift på svenska
• har erfarenhet av fakturahantering och grundläggande redovisning
• är van att arbeta i olika ekonomisystem
• hanterar Microsoft 365 med fokus på Excel och andra digitala verktyg
Tidigare erfarenhet av Visma affärslösning samt Proceedo är meriterande.
Vi vill även att du som person har en prestigelös inställning till dina arbetsuppgifter och trivs i en roll där du både självständigt och tillsammans med dina kollegor arbetar för att leverera en så väl utförd tjänst på ett så effektivt och professionellt sätt som möjligt.
Du är analytisk och noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo där du med din nyfikenhet gärna kommer med utveckling- och förbättringsförslag. Du har vana av att sätta dig in i nya områden och driva på arbetet självständigt. Du är helt enkelt en härlig lagspelare som vill utvecklas tillsammans med oss.
ÖVRIGT
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan.
