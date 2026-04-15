Erfaren CNC-Tekniker sökes.
Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren CNC-tekniker som vill ta ansvar för hela kedjan - från programmering till färdig detalj. I rollen arbetar du med avancerad CAM-beredning i Fusion 365 samt styrning och optimering i Heidenhain-miljö.Dina arbetsuppgifter
• Skapa, simulera och optimera CNC-program i Fusion 365
• Ställa, köra och övervaka CNC-maskiner med Heidenhain-styrsystem
• Säkerställa kvalitet genom mätning, efterkontroll och dokumentation
• Felsöka och justera program samt maskinparametrar vid avvikelser
• Arbeta med fixturering, verktygsval och skärdata för effektiv produktion
• Bidra till ständiga förbättringar inom produktion, cykeltider och kvalitet
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av CNC-bearbetning
• Är självgående inom Fusion 365 och Heidenhain
• Har god ritningsförståelse och erfarenhet av mätteknik
• Är noggrann, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Om företaget Företaget är ledande aktör i sin bransch.
Urval Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka in din ansökan redan idag för att inte missa chansen att bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7572439-1948443". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Götabergsgatan 20A (visa karta
)
411 34 GÖTEBORG Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9856413