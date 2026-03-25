Erfaren Cnc-operatör inom fräs och programmering
2026-03-25
Vi söker en erfaren CNC-operatör med inriktning på fräs och programmering till vår kund i Västerås. Du blir en viktig del i ett engagerat team där kvalitet, precision och leveransförmåga är avgörande. Rollen innebär både operatörsarbete vid maskin samt programmeringsuppgifter och optimering av tillverkningsprocesser.
Om rollen
Som CNC-operatör arbetar du med uppställning, programmering och drift av fleroperationsfräsmaskiner. Du ansvarar för att producera komponenter enligt ritning och specifikation samt att säkerställa att krav på tolerans och finish uppfylls. Rollen innebär dialog med produktionsledning, verktygsmakare och kvalitetskontroll för att optimera tillverkningen.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Programmering och körning av CNC-fräsar
Provkörning, mätning och verifiering av första detalj samt korrigering av program
Kontinuerlig processförbättring och dokumentation av förändringar
Felsökning vid tillverkningsavvikelser och samarbete med underhåll vid behov
Följa säkerhetsrutiner och bidra till ordning och reda i arbetsområdet
Vem söker vi?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av CNC-fräsning och praktisk erfarenhet av programmering. Du är noggrann, lösningsorienterad och har förmåga att läsa och förstå ritningar och mätprotokoll. Vi värdesätter initiativförmåga och att du kan arbeta både självständigt och i team.
Meriterande kvalifikationer och erfarenheter:
Erfarenhet av Heidenhain, Fanuc eller liknande styrsystem
Kunskap om CAM-programvara och verktygssättning
Vana att arbeta efter kvalitets- och säkerhetsstandarder
Erfarenhet av mätinstrument (mikrometer, skjutmått, 3D-mätmaskin är meriterande)
B-kørkort

Dina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten
Strukturerad och självgående
Bra kommunikatör och lagspelare
Flexibel och van vid förändringar i produktionstakt
Praktisk information
Anställningsform: Heltid, 6 månader visstidsanställning
Arbetstid: Dagtid/Skift
Plats: Västerås
Start: Enligt överenskommelse
Urval: Intervjuer sker löpandeSå ansöker du
Tycker du att detta stämmer in på dig? Tveka inte att skicka in ditt CV via vår rekryteringsportal. Vi behandlar ansökningar löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
