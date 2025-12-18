Erfaren CNC-operatör

Scania Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trelleborg
2025-12-18


Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Om kundföretaget:
En av Nordens ledande leverantörer av hightech-komponenter i plast. Med högteknisk kompetens, modern maskinpark och lång erfarenhet hjälper de kunder från idé till färdig detalj. De jobbar efter höga krav om kvalité, precision och innovationsförmåga.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att arbeta med CNC-maskiner och tillverkning utifrån färdiga underlag som tillverkningsorder, ställdatablad och program. Företaget producerar olika högkvalitativa komponenter vilket gör att noggrannhet och känsla för kvalité kommer vara en central del av ditt arbete.


Kvalifikationer
• Utbildning inom CNC
• Tidigare erfarenhet som CNC-operatör (svarv)
• Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
• Tidigare erfarenhet inom tillverkning/produktion
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande
• B-körkort och tillgång till bil * Erfarenhet av programmering


Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Malmö
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag
Omfattning: Heltid


Profil
Som person är du positiv, flexibel och en riktig problemlösare. Du har ett stort intresse för teknik och är beslutsam och noggrann i ditt arbete. Du bör även ha lätt för att komunicera både med kollegor och övriga avdelningar.


Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!

Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Scania Bemanning AB (org.nr 559375-0358), https://www.scaniabemanning.se/

Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify

Kontakt
Marcus Löwenborg
marcus@scaniabemanning.se

Jobbnummer
9651858

