Erfaren CNC-CAM-Operatör
Add-Up Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Habo
2026-04-23
Vi söker nu en CNC-CAM-operatör som vill arbeta i ett mindre företag med stora resurser och modern maskinpark. Som trivs i en produktionsmiljö med fokus på kvalitet, effektivitet och kontinuerlig förbättring. Rollen passar dig som är noggrann, strukturerad och van vid både serietillverkning och enstycksframställning.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Operera och ställa in 3- 5 axliga CNC-fräsar enligt ritning och arbetsorder, med fokus på repeterbarhet och stabila processer.
Programmera, felsöka och optimera CNC-program (CAM-flöde) samt göra programändringar och justera verktygs- och styrparametrar för förbättrad cykeltid och ytkvalitet.
Utföra korta serier och enstycksframställning med hög noggrannhet.
Kontrollmäta detaljer med mätverktyg (mikrometer, skjutmått).
Utföra daglig tillsyn, förebyggande underhåll på maskiner samt rapportera avvikelser.
Samarbeta med produktionsteamet för att säkerställa leverans, kvalitet och ett effektivt produktionsupplägg.
Deltaga i kontinuerligt förbättringsarbete av processer, fixturer, verktyg och CAM-program; bidra med idéer för ökad effektivitet och kvalitet.
Krav och kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete med CNC-fräs och/eller CNC-svarv i produktionsmiljö och erfarenhet av CAM-programmering.
God förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar och toleranser noggrant.
Erfarenhet av mätteknik och kvalitetskontroll.
Teknisk förståelse för maskinunderhåll och felsökning.
Vana vid dokumentation enligt kvalitetsrutiner och spårbarhet.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande med formell CNC- eller CAM-utbildning, erfarenhet av olika styrsystem, beredningsprogram (t.ex. Mastercam, Heidenhain) eller tidigare arbete med uppställning av verktyg och fixturer.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, lösningsorienterad och målinriktad. Du tar ansvar, arbetar strukturerat och trivs med både repetitiva moment och problemlösning vid uppställning och programändringar. Du fungerar väl självständigt och i team samt bidrar till en säker och ordnad arbetsmiljö.
Anställningsvillkor och ansökan
Tjänsten är heltid. Inledande anställningsform kan vara inhyrning med goda möjligheter till tillsvidareanställning hos kund. För rätt person kan anställningsform diskuteras. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att ta del av din erfarenhet inom CNC/CAM-bearbetning och mätteknik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Add-Up Bemanning AB
553 20 JÖNKÖPING
