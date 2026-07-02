Erfaren C/C++-utvecklare
Combitech Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-02
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Vill du arbeta med avancerad teknik i framkant och samtidigt bidra till ett tryggare och mer hållbart samhälle? På Combitech Kritiska System söker vi nu fler C/C++-utvecklare som vill vara med och utveckla nästa generations system - från inbyggda lösningar till komplexa mjukvaruplattformar.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kunskapsdelning och teknisk nyfikenhet står i centrum.
Rollen
Som utvecklare hos oss arbetar du med både nyutveckling och vidareutveckling av mjukvara. Beroende på din profil och dina intressen kan du arbeta nära hårdvara i embedded-miljöer eller med systemnära applikationsutveckling.
Du deltar i hela utvecklingskedjan - från krav och design till implementation, test och leverans. Arbetet sker ofta i agila team där kvalitet, testbarhet och moderna utvecklingsmetoder är en naturlig del av vardagen.
Vi rekryterar inte till en specifik roll utan lyssnar på dig och din erfarenhet och hittar tillsammans en roll där du kommer till din rätt, trivs och kan fortsätta utvecklas. Här finns stora möjligheter att påverka både inriktning och uppdrag utifrån dina drivkrafter.
Vi söker dig som
Har en B.Sc eller M.Sc inom datateknik, elektroteknik, embedded systems eller motsvarande
Har erfarenhet av utveckling i C eller C++
Har arbetat med embedded systems eller systemnära utveckling
Har erfarenhet av Linux- eller Windowsmiljö
Har kunskap om versionshantering (t.ex. Git)
Är bekant med agila arbetssätt såsom Scrum
Meriterande är om du har erfarenhet av DevOps och CI/CD, besitter kunskaper i Python eller andra programmeringsspråk och har erfarenhet av realtidssystem.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en nyfiken och driven person som vill utvecklas och ta ansvar för ditt arbete. Du trivs i team, kommunicerar väl och bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Du har ett genuint teknikintresse och motiveras av att lösa komplexa problem tillsammans med andra.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Moa Wik, moa.wik@combitech.com
.
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Universitetsvägen 14 (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9988490