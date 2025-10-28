Erfaren byggnadsplåtslagare
2025-10-28
Göteborgs Plåt & Montage AB är ett växande företag som nu behöver förstärkning i form av 1-2 st byggnads plåtslagare och ser därför att du har minst 5 års erfarenhet av tak band/vägg täckningar, inklädnad skorstenar, luckor, fönster m.m. Har du haft en drivande arbetsledarroll så är det meriterande.
Du skall ha arbetat med Zink, Alu, stålplåt.
Vi vill att du är självgående och kan prata/förstår Svenska samt Engelska i tal och skrift då vi ofta har kontakt med våra kunder.
I företaget råder ingen prestige utan alla strävar mot samma mål; våra kunder skall vara nöjda.
Fast anställning kommer att erbjudas om du är rätt person för jobbet.
Är du driven, kreativ och kan ta kunder på rätt sätt så kan det också på sikt bli aktuellt att gå in som delägare.
Kan du räkna på arbeten så det också en merit.
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: info@gbgplatslageri.se
Detta är ett heltidsjobb.
