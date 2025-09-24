Erfaren bilplåtslagre sökes

Lackeringsteknik i Östergötland AB / Tunnplåtslagarjobb / Mjölby
2025-09-24


Vi söker en erfaren Bilplåtslagare till vårt team!
Plats: Mjölby
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelse

Om företaget
Lackeringsteknik är en verkstad som erbjuder tjänster inom bilreparation, lackering och skadehantering. Vi har ett gott rykte i branschen och arbetar med både försäkringsärenden och privata kunder. Nu söker vi en driven bilplåtslagare/förberedare som vill bli en del av vårt engagerade team!

Arbetsuppgifter
Som bilplåtslagare hos oss kommer du att arbeta med:
Reparation av krockskador och utbyte av skadade karossdelar
Riktning, svetsning och justering av karossdelar
Demontering och montering av delar i samband med reparation
Samarbete med lackerare, mekaniker och skadehandläggare
Dokumentation av utfört arbete enligt branschstandard

Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som bilplåtslagare (minst 2 år är meriterande)
Har goda kunskaper inom svetsning, riktning och moderna reparationstekniker
Har B-körkort
Är noggrann, självgående och har ett öga för detaljer
Trivs med att arbeta i team och har god samarbetsförmåga

Vi erbjuder:
En trygg anställning i en stabil och växande verksamhet
Goda utvecklingsmöjligheter och fortbildning inom yrket
Moderna verktyg och utrustning
Ett trevligt arbetsklimat och engagerade kollegor

Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev till lackeringsteknik@outlook.com senast 19/11. Urval sker löpande - vänta inte med att söka!


Har du frågor om tjänsten? Kontakta Patrik på 0142-15680 eller via mail.
Välkommen till Lackeringsteknik - där kvalitet möter yrkesstolthet!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: lackeringsteknik@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lackeringsteknik i Östergötland AB (org.nr 559221-8555)
Albacksvägen 5 (visa karta)
595 50  MJÖLBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9525296

