Erfaren bilplåtslagre sökes
Lackeringsteknik i Östergötland AB / Tunnplåtslagarjobb / Mjölby Visa alla tunnplåtslagarjobb i Mjölby
2025-09-24
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lackeringsteknik i Östergötland AB i Mjölby
Vi söker en erfaren Bilplåtslagare till vårt team!
Plats: Mjölby
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-09-24Om företaget
Lackeringsteknik är en verkstad som erbjuder tjänster inom bilreparation, lackering och skadehantering. Vi har ett gott rykte i branschen och arbetar med både försäkringsärenden och privata kunder. Nu söker vi en driven bilplåtslagare/förberedare som vill bli en del av vårt engagerade team!Arbetsuppgifter
Som bilplåtslagare hos oss kommer du att arbeta med:
Reparation av krockskador och utbyte av skadade karossdelar
Riktning, svetsning och justering av karossdelar
Demontering och montering av delar i samband med reparation
Samarbete med lackerare, mekaniker och skadehandläggare
Dokumentation av utfört arbete enligt branschstandard
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som bilplåtslagare (minst 2 år är meriterande)
Har goda kunskaper inom svetsning, riktning och moderna reparationstekniker
Har B-körkort
Är noggrann, självgående och har ett öga för detaljer
Trivs med att arbeta i team och har god samarbetsförmåga
Vi erbjuder:
En trygg anställning i en stabil och växande verksamhet
Goda utvecklingsmöjligheter och fortbildning inom yrket
Moderna verktyg och utrustning
Ett trevligt arbetsklimat och engagerade kollegorSå ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev till lackeringsteknik@outlook.com
senast 19/11. Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Patrik på 0142-15680 eller via mail.
Välkommen till Lackeringsteknik - där kvalitet möter yrkesstolthet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: lackeringsteknik@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lackeringsteknik i Östergötland AB
(org.nr 559221-8555)
Albacksvägen 5 (visa karta
)
595 50 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9525296