Erfaren bilmekaniker till Falkenberg
Today Consulting Syd AB / Maskinreparatörsjobb / Falkenberg Visa alla maskinreparatörsjobb i Falkenberg
2026-02-17
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Today Consulting Syd AB i Falkenberg
, Halmstad
, Bjuv
, Helsingborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker bilmekaniker för uppdrag hos en av våra kunder. Har du utbildning inom fordon eller har du skruvat bilar på fritiden i flera år? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Du kommer att arbeta med:
Service och underhåll
Felsökning och reparationer
Broms- och däckbyten
Motor- och växellådsarbeten
Arbetet sker i en modern verkstad med trevliga kollegor och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi söker dig som:
Antingen har fordonsteknisk utbildning och/eller erfarenhet som bilmekaniker
Har gedigen praktisk erfarenhet av att meka med bilar på egen hand sen flera år
Är noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande
Har B-körkort
Vi erbjuder:
Trygg anställning via oss med kollektivavtal
Möjlighet till långsiktigt uppdrag hos kund
Konkurrenskraftig lön
Trevlig arbetsmiljö
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Ansök genom att skicka CV och en kort presentation om dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7241007-1845935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Today Consulting Syd AB
(org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
Kvekatorpsvägen 23 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG Arbetsplats
Today Consulting Jobbnummer
9747094