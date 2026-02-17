Erfaren bilmekaniker till Falkenberg

Today Consulting Syd AB / Maskinreparatörsjobb / Falkenberg
2026-02-17


Visa alla maskinreparatörsjobb i Falkenberg, Varberg, Halmstad, Laholm, Båstad eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Today Consulting Syd AB i Falkenberg, Halmstad, Bjuv, Helsingborg, Landskrona eller i hela Sverige

Vi söker bilmekaniker för uppdrag hos en av våra kunder. Har du utbildning inom fordon eller har du skruvat bilar på fritiden i flera år? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-02-17

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med:

Service och underhåll

Felsökning och reparationer

Broms- och däckbyten

Motor- och växellådsarbeten

Arbetet sker i en modern verkstad med trevliga kollegor och goda utvecklingsmöjligheter.

Vi söker dig som:

Antingen har fordonsteknisk utbildning och/eller erfarenhet som bilmekaniker

Har gedigen praktisk erfarenhet av att meka med bilar på egen hand sen flera år

Är noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande

Har B-körkort

Vi erbjuder:

Trygg anställning via oss med kollektivavtal

Möjlighet till långsiktigt uppdrag hos kund

Konkurrenskraftig lön

Trevlig arbetsmiljö

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.

Ansök genom att skicka CV och en kort presentation om dig själv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7241007-1845935".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Today Consulting Syd AB (org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
Kvekatorpsvägen 23 (visa karta)
311 32  FALKENBERG

Arbetsplats
Today Consulting

Jobbnummer
9747094

Prenumerera på jobb från Today Consulting Syd AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Today Consulting Syd AB: