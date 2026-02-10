Erfaren Automationsingenjör / PLC-programmerare
2026-02-10
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
, Sjöbo
, Malmö
, Helsingborg
, Varberg
Om tjänsten
Är du en erfaren automationsingenjör som drivs av att skapa tekniska lösningar i framkant? Vi söker nu en engagerad kollega till vårt team i Ystad! Hos oss får du en varierad vardag där du arbetar med hela spektrat - från inledande utredning till programmering och driftsättning av PLC-, HMI- och SCADA-system direkt ute hos våra kunder.
Din arbetsplats är flexibel och delas mellan vårt kontor och fältarbete hos kund. Du utgår från Ystad, men då vi verkar nära våra kunder kan resor förekomma.Dina arbetsuppgifter
Utredning och kravställning av automationsbehov.
Programmering och konfigurering av PLC-, HMI- och SCADA-system.
Driftsättning och testning av system ute i kundens verksamhet.
Problemlösning och optimering av befintliga anläggningar.
Tät dialog med kunder för att säkerställa leverans av högsta kvalitet.
Vem är du?
Vi söker dig som är en kreativ problemlösare med ett genuint teknikintresse. Du motiveras av att leverera lösningar som överträffar kundens förväntningar och är van vid att ta eget ansvar i projekt. Som person är du noggrann, effektiv och har en stark förmåga att samarbeta med såväl kollegor som externa parter.
Krav för tjänsten
Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom automation och PLC-programmering.
Utbildning motsvarande högskoleingenjör inom automation, el eller likvärdigt.
Spetskompetens inom PLC-programmering och erfarenhet av ledande fabrikat på marknaden.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi erbjuder
En spännande roll i ett tekniktungt bolag där du får möjlighet att utvecklas och arbeta med den senaste tekniken inom automation. Vi värdesätter kvalitet och professionalism och erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar och högt i tak.
