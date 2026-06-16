Erfaren anläggare sökes
Prowork Bemanning AB / Anläggningsarbetarjobb / Västerås Visa alla anläggningsarbetarjobb i Västerås
2026-06-16
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Anläggare
Prowork Kompetens
Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har våra kontor i Stockholm , Göteborg och Malmö och har uppdrag över hela Sverige. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Vi söker erfarna anläggare till Stockholm, Göteborg & Malmö
Vill du vara en del av spännande projekt inom mark och anläggning? Nu söker vi skickliga anläggare till våra kunder i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bor du på andra platser i vårt avlånga land men är intresserad av att flytta så har vi möjlighet att lösa boenden kortsiktigt under dina projekt i Stockholm/Göteborg/Malmö.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som anläggare hos Prowork blir du en viktig del av projektteamet och arbetar tillsammans med arbetsledning och kollegor för att säkerställa hög kvalitet, säkerhet och effektivitet i projekten.
Vi samarbetar med välkända och etablerade aktörer inom mark och anläggning, vilket ger dig möjlighet att arbeta i varierande och utvecklande projekt.Dina arbetsuppgifter
Mark- och anläggningsarbeten enligt ritning och instruktion
Schaktning, fyllning och packning
VA-arbeten, dagvatten och dränering
Sättning av kantsten, plattor och andra ytskikt
Förberedelser inför asfalt, grus och grönytor
Höjd- och lägeskontroller med laser och mätinstrument
Samarbete med arbetsledning, maskinförare och övriga teamet
Enklare maskinarbeten vid behörighet
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av anläggningsarbete
Innehar yrkesbevis
Kan läsa och arbeta efter ritningar
Har erfarenhet av laser och mätinstrument
Har B-körkort
Är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta i team
Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor
Möjlighet att lösa boenden kortsiktig
Ett nära och personligt samarbete
Projekt och anställning hos seriösa och etablerade kunder
På Prowork står våra medarbetare i fokus. Vi tror på att rätt person på rätt plats skapar de bästa resultaten – och vi finns med dig hela vägen. Så ansöker du
Låter det här som nästa steg i din karriär?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Prowork! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9966947