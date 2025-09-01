Erfaren administratör till HSL-organisation
Helsingborgs kommun / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2025-09-01
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Drivs du av möjligheten att få arbeta verksamhetsnära och att i din breda roll som administratör få möjlighet att använda alla dina färdigheter? Då är du välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Hos oss i hemsjukvårdsområde Nord 2-3 ingår du i ett team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i de norra delarna av Helsingborg. Vi utgår centralt från Fredriksdal och Dalhemsområdet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som administratör för hälso-och sjukvårdspersonal är du van vid arbetsuppgifter som rör ekonomi, inköp och schemaläggning. Du arbetar med flera parallella uppgifter samtidigt och du kommer att få nyttja din förmåga att skapa struktur och leverera på utsatt datum.
Du ansvarar för schemaläggning, bemanning och övriga administrativa uppgifter som kan tillkomma i det dagliga arbetet. Du är ett stöd för enhetscheferna och presenterar olika underlag, statistik och inhämtad information för att möjliggöra uppföljning och beslut, samt är ett stöd för personal genom att vara teknisk support i det dagliga arbetet.
Du har dagligen kontakt med kollegor, HR-administratörer och andra stödfunktioner i förvaltningen och du ingår i ett nätverk av administratörer där ni tillsammans utvecklar gemensamma arbetssätt.Kvalifikationer
Du som söker ska ha en administrativ utbildning och för att lyckas i rollen krävs det att du har arbetslivserfarenhet av administration och schemaplanering.
Du har goda kunskapar av att arbeta med olika digitala verktyg och system samt har förmågan att handleda och erbjuda support till våra användare. Din analytiska förmåga omsätter data och presenterar underlag på ett pedagogiskt sätt. Du har en god nivå i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Du behöver ha B-körkort samt kunna cykla.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som HSL-administratör, har goda kunskaper i Office-paketet och är bekant med våra stödsystem, exempelvis Affärssystem UBW, Medvind, Winlas eller Personec P.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du behöver ha ett strukturerat och självständigt arbetssätt och det är viktigt att du kan prioritera och ta egna initiativ. Det dagliga arbetet är föränderligt och utmaningar uppstår som ställer höga krav på flexibilitet och lösningsfokus. Vidare behöver du ha ett professionellt bemötande och ett serviceinriktat förhållningssätt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Din ansökan kan betraktas som ett arbetsprov för redan där kommer vi att se dina färdigheter inom administration. Genom att presentera dig själv i text på ett tydligt, strukturerat och proffsigt sätt har du möjlighet att gå vidare i processen eftersom du visat att du har flera av de färdigheter som är viktiga i tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Heléne Asp helene.asp@helsingborg.se 0708-35 93 47 Jobbnummer
9484195