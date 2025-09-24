Environmental Coordinator | Saab | Karlstad
Är du engagerad i miljö- och kemikaliefrågor och vill bidra till ett hållbart försvar? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Environmental Coordinator/Miljökoordinator till SAAB i Karlstad. Här får du en viktig roll där du arbetar med miljö- och kemikaliefrågor kopplat till produkter inom affärsenheten Ground Combat. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Karlstad
Start: Snarast möjligt
Uppdrag: Långsiktigt konsultuppdrag med chans till anställning
Om rollen
Som Environmental Coordinator/Miljökoordinator kommer du att arbeta nära projekt och olika funktioner i verksamheten för att hantera miljökrav och miljödokumentation kopplat till utveckling, inköp, försäljning, användning och avveckling. Rollen innebär ett brett ansvar där du får kombinera både praktiskt och strategiskt miljöarbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Planera, koordinera och följa upp aktiviteter som stöder projektens och produkternas miljömål.
* Tolka och tillämpa gällande miljö- och kemikalielagstiftning, särskilt REACH och CLP.
* Samarbeta med kemi- och miljöfunktioner inom olika avdelningar.
* Hantera kemikaliefrågor och ta fram miljö- och kemikaliedokumentation till kund.
* Driva förbättringsarbete genom att ersätta material och produkter med mer miljövänliga alternativ.
* Ansvara för lagstadgad rapportering till myndigheter gällande farliga ämnen.
* Vara kontaktperson för transport av farligt gods.
Vem vi söker
Vi söker dig med ett stort intresse och engagemang för produktrelaterade miljöfrågor, som trivs i en roll där du får kombinera analys, samarbete och kommunikation. Du är drivande och självständig i ditt arbetssätt, initiativtagande och resultatorienterad. Samtidigt är du en lagspelare med god samarbetsförmåga och en tydlig, strukturerad kommunikatör som säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för alla inblandade.
Vi ser gärna att du har:
* Akademisk utbildning inom miljö, kemi, material-/maskinteknik eller motsvarande erfarenhet.
* God kunskap inom miljö- och kemikalielagstiftning, främst REACH och CLP.
* Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
