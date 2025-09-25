Environmental and Sustainability Coordinator
2025-09-25
Habia specialiserar sig på skräddarsydda kablar och kabelsystem för de mest utmanande applikationerna. Med djupa rötter i Tyskland och Skandinavien och en global närvaro levererar vi kabel- och systemlösningar utöver det vanliga till ett brett spektrum av industrisegment. Vi möjliggör livräddande behandlingar, fossilfri elproduktion, banbrytande försvars- och säkerhetsteknik, mer produktiv och hållbar industriell utrustning, renare bilar och flygplan - allt detta ökar välbefinnandet i våra samhällen. Vi föddes officiellt 2022 när HEW-KABEL, med bas i Wipperfürth, Tyskland, och Habia Cable, med huvudkontor i Stockholm, gick samman. Idag sysselsätter företaget närmare 1000 personer i fabriker i Sverige, Tyskland, Polen och Kina, har kunder i 60 länder och omsätter 200 M årligen. Tillsammans med våra kunder möjliggör vi framtidens teknik.
Som en del av Habia-familjen har du möjlighet till personlig utveckling i en dynamisk, internationell miljö. Du kommer att arbeta nära kollegor och kunder för att lösa stora och små utmaningar, samtidigt som du själv stöttas av ett mycket erfaret team av problemlösare.
Vill du arbeta med att driva hållbarhets- och miljöfrågor framåt i en spännande verksamhet? Nu söker vi en Environmental and Sustainability Coordinator som vill vara en nyckelperson i vårt arbete för en mer hållbar framtid. Vi söker dig som vill arbeta med att säkerställa att miljökrav och hållbarhetsmål följs i vår verksamhet. Du kommer att vara länken mellan olika aktörer, identifiera och övervaka miljöpåverkan, samt utveckla och genomföra åtgärder för att minska denna påverkan genom hela processen.
Arbetsbeskrivning
Styrning av miljösystemet inklusive miljöaspekter, driva och utveckla miljöledningssystem enligt ISO 14001 samt säkerställa att lagar och förordningar följs.
Övervakning av produktionstillstånd från myndigheterna.
Uppföljning av miljömål och hållbarhetsmål.
Ansvara för att utveckla, samordna och följa upp verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete.
Utfärdande av interna samt externa miljö- och hållbarhetsrapporter och statistiska uppföljningar.
Granska och godkänna säkerhetsdatablad ur miljösynpunkt.
Medverka vid besvarande av kundenkäter inom kvalitets- och miljöområdet.
Ingå i vår internrevisionsgrupp och genomföra interna kvalitets- och miljörevisioner.
Delta i och leda förbättringsaktiviteter inom miljöområdet samt rapportera status för miljösystemet till vår ledningsgrupp.
Ansvarig för Miljörådet i Söderforsfabriken.
Huvudfokus är verksamheterna i Söderfors och Tierp, men i jobbet ingår även support i miljöfrågor till Habias övriga verksamheter.
Vem är du?
Som person tror vi att du är nyfiken, lösningsinriktad och har en hög energinivå. Har ett eget driv, är nyfiken och har förmågan att se helheten samt möjligheter i förändringar. Har god kunskap om miljölagstiftning och miljöledningssystem. Är strukturerad, analytisk och har förmåga att driva arbetet självständigt. Är kommunikativ och kan engagera andra i miljöfrågor. Erfarenhet från tillverkande industri tror vi är en viktigt för att lyckas i rollen, erfarenhet från IFS affärssystem är meriterande men inget krav.
Vi söker dig med högskoleutbildning inom miljö, hållbar utveckling eller har motsvarande erfarenhet från arbetslivet. Erfarenhet och förståelse för verksamhetssystem, särskilt ISO 14001 och Miljöfrågor (kemi och biologi). Du är en van användare av Officepaketet och behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
Är du intresserad?
Välkommen med din ansökan senast den 13 oktober 2025. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper som kännetecknas av ditt starka engagemang och förmågan att skapa förtroende och bygga relationer. Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning. Placeringsort: Söderfors.
På Habia värdesätter vi mångfald. Alla anställningserbjudanden baseras på jobbkrav, kvalifikationer och individuell kompetens, utan hänsyn till etnicitet, kön, religion, familjestatus eller någon annan status som skyddas av lagar eller förordningar på de platser där vi är verksamma.
Om du har frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen vänligen kontakta
Anna Lindfors, rekryterande chef, tel. 070-56 35 715
Fackliga representanter: Ann-Chatrine Skoglund, Unionen, ann-chatrine.skoglund@habia.com
Annette Eriksson, Sveriges Ingenjörer, annette.eriksson@habia.com
Linda Friberg, IF Metall, linda.friberg@habia.com Ersättning
