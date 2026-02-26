Entreprenadingenjör
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en entreprenadingenjör till vår anläggningsverksamhet i Stockholm. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som entreprenadingenjör
Du kommer att stötta våra projekt och arbeta nära arbets- och projektchefer och även platschefer, för att driva utvecklingen i linje med vår tillväxtstrategi.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Anbudsarbete och produktionskalkyler
Kontraktshantering och ekonomisk uppföljning
Prognosarbete
ÄTA- och UR-hantering
Stötta arbetsgruppen med Kvalitets-miljö- och arbetsmiljöfrågor
Sammanställa krav och slutdokumentation i projekten
Sammanställning av faktureringsunderlag
Stötta projektcheferna med planering och uppföljning av projektens framdrift
Vem är du?
För att bli framgångsrik i denna roll tror vi att du har:
ett par års erfarenhet i rollen som entreprenadingenjör eller motsvarande
arbetat produktionsnära i en ledande roll
erfarenhet av Excel och kontraktadministration
kunskap om AB/ABT/AMA/MER
du kommunicerar väl på svenska i skrift och tal
har B-körkort
Det är även meriterande att du har:
akademisk utbildning inom bygg och anläggning alt lång erfarenhet av anläggningsbranschen
erfarenhet av mängdkontrakt
En del av något större
Med väl sammansvetsade arbetslag anlägger vi Sverige från grunden - i betong, stål, trä, sten och jord. Och vi gör det genom att bygga vägar, broar, kajer och betongkonstruktioner för industri, stat och kommun. Dessutom bryter vi ny mark och banar väg för VA-nät, vindkraftsparker samt exploateringsområden. Vi har också specialenheter inom grundläggning och marksanering. Tillsammans med Svevias övriga verksamheter inom vägdrift och beläggning blir du en viktig kugge i ett större samhällsmaskineri. Det öppnar nya möjligheter för innovation och problemlösning.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 8 april.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ludvig Zetterman Dahlen på ludvig.zetterman-dahlen@svevia.se
