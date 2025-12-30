Entreprenadingenjör
Bäckström Anläggning AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-12-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bäckström Anläggning AB i Stockholm
, Uppsala
, Västerås
, Avesta
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva spännande projekt framåt och bidra till lönsamhet, kvalitet och utveckling? Vi söker nu en Entreprenadingenjör som vill bli en nyckelperson hos oss!
Om rollen
Som Entreprenadingenjör hos oss arbetar du nära Affärschef och Produktionsorganisationen. Du har en central roll i att följa upp projektens framdrift, identifiera risker och möjligheter samt säkerställa att våra projekt genomförs med hög kvalitet och lönsamhet. Du är också ett viktigt stöd i tekniska och entreprenadjuridiska frågor.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Delta i produktionsplanering och bemanning
Säkerställa att kompetenskrav uppfylls
Analysera juridiska aspekter av kontrakt
Följa upp produktionens framdrift
Identifiera och hantera risker och möjligheter
Stödja dialog med beställare vid hinder/störningar
Bidra till effektivitet och kvalitet i produktionen
Delta i slutbesiktning
Ta ansvar för kontrakt och garantiåtgärder
Medverka till erfarenhetsåterföring
Uppdatera projektsystem
Följa upp KMA-arbete och inköp enligt rutiner
Vara ombud i projekt och hantera merförsäljning/ändringarKvalifikationer
Minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Teknisk kompetens samt god förståelse för produktionsprocesser
Goda kunskaper inom ekonomi, inklusive planering, budgetering och uppföljning
Vana att arbeta i IT-system
Högskoleutbildning inom relevant område
God svenska i tal och skrift
B-körkortDina egenskaper
Strukturerad och noggrann
Kommunikativ och relationsskapande
Nytänkande problemlösare
Förändringsbenägen och utvecklingsorienterad
Trivs med att arbeta i flera projekt parallellt
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en växande organisation med kvalitet och utveckling i fokus. Vi erbjuder goda villkor, möjlighet att utvecklas i din roll och en arbetsplats som värdesätter samarbete, innovation och framåtanda. Hos oss får du arbeta i en stimulerande miljö med engagerade kollegor, där dina insatser har stor betydelse för företagets framgång!Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Skicka ditt CV till jobb@backstroms.se
Vi hanterar ansökningar löpande, så tveka inte att höra av dig redan idag!
Då vi strävar efter att öka antalet kvinnor i företaget ser vi gärna kvinnliga sökande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
jobb@backstroms.se
E-post: jobb@backstroms.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EI". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bäckström Anläggning AB
(org.nr 556671-2872) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9666461