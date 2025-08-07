Entreprenadingenjör
Sh Bygg, Sten Och Anläggning AB / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2025-08-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sh Bygg, Sten Och Anläggning AB i Uppsala
, Östhammar
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Västerås
eller i hela Sverige
Hållbara och långsiktiga beslut gällande ekonomisk lönsamhet och socialt ansvarstagande för medarbetare, samhälle och miljö har alltid varit viktigt för oss. Tack vare vår genuina känsla för kvalitet och hantverk har vi ett högt förtroende att utföra entreprenader varför vi nu söker en erfaren entreprenadingenjör till Uppsala.
Som entreprenadingenjör inom anläggning har du en samordnande roll genom hela projektet och du arbetar bland annat med:
Anbudsarbete - förfrågningsunderlag, anbudsinhämtning
Planering - produktionsbudget, inköpsplan, kontoplan, tidplan
Inköp - anbudsutvärdering, leveransplan
Produktion - fakturering, avvikelsehantering, avstämning betalningsplaner, stöd gällande KMA
Prognosarbete - löpande kostnadsavstämning
Projektavslut - dokumentering och slutreglering
Vem är du?
För att trivas i rollen som entreprenadingenjör bör du som person vara självgående och drivande samt ha ett affärsmässigt, noggrant och strukturerat sätt att arbeta och verka. Det är viktigt att du kan se helheter liksom att du har en god administrativ förmåga. Du trivs med att samarbeta med andra människor och du delar gärna med dig av din kunskap.
Vad kan du?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet som entreprenadingenjör inom anläggningsprojekt. Du har god kunskap och erfarenhet gällande projektekonomi, KMA-frågor samt MER (Mät- och ersättningsregler). Vi ser gärna att du trivs och motiveras av att tänka nytt och att driva utvecklingsarbete. Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom området. Du har B-körkort och behärskar svenska i såväl tal som skrift.
Vi erbjuder
Ett spännande arbete som ger stimulans där du kan vara med och påverka! Vårt mål är att Sh bygg, sten och anläggning ska vara en arbetsplats fylld av glädje, ansvar och kompetens. Vi är anslutna till kollektivavtal och du omfattas av våra kollektivavtalade försäkringar, tjänstepension, förmåner och ett förmånligt friskvårdsbidrag.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Din ansökan vill vi ha senast den 5 oktober. Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt eftersom tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Regionchef Nord Pär Engsten på par.engsten@shbygg.se
eller tel +46723955496Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
Det hela började som ett stensätteri. Från flygplatser till förgätmigej tar vi oss an projekt i hela Mälardalen och har så gjort sedan 1923. Det gör oss till ett av Sveriges äldsta familjeägda entreprenadföretag som idag är en del av en koncern - Sh-koncernen.
Från första spadtag till bandklippning, kan vi leverera entreprenader i olika former till dig som vill vara med och fortsätta bygga framtid. https://www.shbygg.se/
Välkommen till Sh bygg, sten och anläggning - Tillsammans bygger vi morgondagens samhälle Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sh Bygg, Sten och Anläggning AB
(org.nr 556051-9232), https://www.shbygg.se Arbetsplats
Sh Jobbnummer
9449907