Entreprenadelektriker till Assemblin El, Nyköping
Assemblin El AB / Installationselektrikerjobb / Nyköping Visa alla installationselektrikerjobb i Nyköping
2026-02-13
Vill du ta nästa steg och växa med oss? Hos oss arbetar du tillsammans med engagerade och skickliga kollegor som brinner för att skapa resultat tillsammans. Här är din kompetens viktig på riktigt - du får vara med och påverka, driva utveckling och växa i rollen. Vi har långsiktiga samarbeten med våra kunder och stora projekt på gång inom både industri och entreprenad - en perfekt tid att kliva på och vara med och forma vår fortsatta resa!
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierande och självständigt arbete med frihet under ansvar där du får stöttning från projektledare och kollegor. Hos oss gör dina insatser skillnad. Assemblin värnar om sin personal att de ska trivas och utvecklas. Du kommer att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag som kännetecknas av tillväxt, korta beslutsvägar och högt i tak. Vi tänker stort men agerar snabbt och lokalt. Vi är måna om att ha ett öppet och gott arbetsklimat där alla medarbetare bidrar till att utveckla företaget framåt. Vi har en enorm bredd i vår verksamhet och är lyhörda för personlig utveckling och kompetensutveckling.Publiceringsdatum2026-02-13Bakgrund
Vi ser att du har några års erfarenhet som installationselektriker. Du är van vid att arbeta med övriga yrkeskategorier och har B-körkort. Du vill utveckla dina kunskaper och har lätt att kommunicera. Du sätter alltid kunden i fokus och gillar att samarbeta. Personliga egenskaper vi värdesätter är hög servicekänsla och förmåga att lösa problem.
Ansökan och kontakt
Vill du vara med i det vinnande laget? Välkommen att skicka in din ansökan via länken.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Filialchef Roger Korseman på 010 472 61 48 eller via e-post roger.korseman@assemblin.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
