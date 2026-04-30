Entreprenadchef Göteborg
2026-04-30
Är du en driven lagspelare som tillsammans med oss arbeta för säkra arbetsplatser? Vi söker nu en Entreprenadchef till vår depå i Göteborg. Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Som Entreprenadchef kommer du att driva och leda våra entreprenadtjänster ute i verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Leda, fördela och följa upp arbetet på depån
Kundbearbetning och merförsäljning
Projektledning och samordna resurser på ett effektivt sätt
Ta fram och granska offerter och avtal
Vid behov utföra praktiska arbetsuppgifter på depån och ute i verksamheten
Personal- och arbetsmiljöansvar
Resultat- och omsättningsansvar
Miljö- och kvalitetsansvar
Du är en av två Entreprenadchefer på depån som tillsammans driver det dagliga arbetet. Vår verksamhet är igång nästan dygnet runt under högsäsong, det är därför viktigt att du kan vara flexibel i dina arbetstider. Ordinarie arbetstid för förlagd till dag/kväll.
Placeringsort: Göteborg
Anställningsform: Provanställning/Tillsvidareanställning
Löneform: Månadslön
Om dig
Som person har du en mycket god problemlösningsförmåga, du tar för dig och är öppen, nyfiken och gillar utmaningar. Vidare är du engagerad, resultatfokuserad och trivs att arbeta i team. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en lokal förankring samt tidigare erfarenhet som ledare.
Vi söker dig som har
B-körkort
Tidigare erfarenhet som chef och ledare
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen eller liknande
Vi lägger stor vikt vid personlighet och söker dig som delar våra värderingar och vill bidra till vår företagskultur. Om företaget
På Ramudden brinner vi för att skapa säkra arbetsplatser. Vi finns på 90 depåer och erbjuder uthyrningsprodukter, tjänster och helhetslösningar som gör det tryggare att arbeta i trafikerade miljöer. Men i grunden handlar det inte om skyltar, barriärer eller fordon utan om människor. Vårt syfte är enkelt men viktigt: alla ska komma hem oskadda varje dag. Det gäller de som jobbar på arbetsplatsen, de som måste passera förbi och oss själva.
Våra kärnvärden
Nära, drivna och omtänksamma är inte bara ord för oss - det är hur vi jobbar tillsammans, varje dag.
Vi bygger starka relationer till varandra och våra kunder. Vi är drivna, tillgängliga och lösningsfokuserade i vårt jobb. Vi är omtänksamma och personliga och respekterar varandras olikheter.
Detta erbjuder vi dig
Som vår nya kollega blir du en del av ett framåtblickande företag med stark sammanhållning, stabil grund och stort engagemang. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och därför satsar vi långsiktigt på kompetensutveckling, lärande och möjligheter att växa inom bolaget. Vi har också ett tydligt fokus på välmående, med friskvårdssatsningar som ska bidra till både hälsa och gemenskap. Hos oss får du tillgång till förmåner inom både hälsa, friskvård och fritid.
Läs mer om oss på https://www.ramudden.se/om-oss/jobb-karriarÖvrig information
Vi på Ramudden arbetar för att alla ska komma hem oskadda därför ser vi det som en självklarhet att alkohol och droger inte hör hemma på våra arbetsplatser och/eller i trafiken. Vi genomför därför alkohol- och drogtester vid nyanställningar. Vi genomför även bakgrundskontroller för en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Är du den vi söker? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
