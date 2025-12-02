Entrecon Consulting söker projektcontroller/projektekonom
EntreCon Consulting AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-12-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EntreCon Consulting AB i Stockholm
, Nynäshamn
, Eskilstuna
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Är du en kommunikativ person med tidigare erfarenhet av att vara spindeln i nätet vad gäller projektekonomin (gärna i infrastruktur- eller byggprojekt)?
Entrecon Consulting söker nu för längre uppdrag hos kund en driven och engagerad projektcontroller/projektekonom med omgående start. Publiceringsdatum2025-12-02Dina arbetsuppgifter
• Säkerställa ett professionellt och affärsmässigt arbete inom ekonomiområdet.
• Ekonomisk avstämning av utfall och prognos tillsammans med projektet.
• Tillhandahålla stöd till projektledaren för att styra projektet mot uppsatta finansiella mål.
• Följa upp och rapportera entreprenadkostnader.
• Bevaka beställarens intresse avseende transparens i redovisning.
• Ge expertstöd och rådgivning till verksamheten gällande projektekonomi.
• Arbeta med förbättringsarbete, struktur och arbetssätt inom ekonomisk uppföljning kopplat till projekt. Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande dokumenterad kompetens förvärvat på annat sätt.
• Minst två års erfarenhet som projektcontroller/projektekonom.
• Erfarenhet att jobba med uppföljning i infrastruktur projekt (önskemål).
• Arbetat med projektekonomi i anläggnings- eller byggprojekt.
• Ekonomisk förståelse och erfarenhet av arbete inom redovisning och bokföring.
• God kunskap om bokföringssystem (gärna Unit4 Business World (UBW), fd. Agresso) och Excel.
• Noggrannhet och god problemlösningsförmåga.
• Kommunikativ och serviceinriktad.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du kommer att få möjlighet att utvecklas och växa i din roll. Om du är en självgående och resultatinriktad person med en passion för ekonomi, är du den vi söker!
Detta är vi:
Entrecon Consulting är ett konsultbolag verksamt inom bygg & fastighet, mark & anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra konsulter bra arbetsklimat och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Besök gärna vår hemsida!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39joakim@entreconconsulting.sewww.entreconconsulting.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EntreCon Consulting AB
(org.nr 559159-2158), https://www.entreconconsulting.se/ Arbetsplats
EntreCon Consulting Kontakt
Joakim Ruchatz joakim@entreconconsulting.se 0706517939 Jobbnummer
9625954