Enhetschefer till Sundbyberg
2026-04-20
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vill du vara med och leda i en samhällsviktig verksamhet som gör skillnad - varje dag? Nu söker vi engagerade och närvarande enhetschefer till Asylprövningsenhet 5 samt Tillståndsprövningsenhet 1 i Stockholm, Sundbyberg.
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens migrationsverksamhet. Du kommer att ha ett meningsfullt och samhällsviktigt chefsuppdrag i en organisation som präglas av utveckling, förändring och ett stort ansvar. Du leder en arbetsgrupp med hög kompetens och starkt engagemang på en arbetsplats där delaktighet, samarbete och utveckling är centralt.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef på Migrationsverket får du möjlighet att leda en enhet i ständig utveckling, där förbättringar och långsiktigt tänkande är en självklar del av vardagen. Enheten består i dag av [antal] engagerade medarbetare och du blir en viktig spelare i sektionsledningsgruppen.
Du har fullt ansvar för personal, budget och arbetsmiljö och leder dina medarbetare genom att vara närvarande, stödjande och beslutsam. Du identifierar tillsammans med dina medarbetare förbättringsområden, skapar struktur och förutsättningar för delaktighet och driver en kultur av ansvarstagande och utveckling.
Om ledarskapet - MOD, EMPATI och TYDLIGHET i praktiken
Vi bygger vår ledarskapsprofil utifrån Migrationsverkets värdeord.
MOD - Du vågar ta beslut, även i föränderliga och komplexa situationer. Du står tryggt i ditt uppdrag och driver utveckling med initiativkraft.
EMPATI - Du är lyhörd och ser varje individ. Du skapar en öppen och trygg arbetsmiljö där alla känner sig sedda, hörda och stöttade.
TYDLIGHET - Du kommunicerar klart och konsekvent. Du säkerställer att alla i teamet förstår målen och hur ni gemensamt bidrar till helheten. Kvalifikationer
Ledarskapsförmåga och personliga egenskaper
Du är närvarande i ditt ledarskap och skapar delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att växa och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till arbetsglädje, handlingskraft och effektivitet. Du har en stark analytisk förmåga och förmågan att se helheten, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut även i tider av förändring. Du är trygg i dig själv och uppvisar ett gott omdöme, samtidigt som du skapar engagemang och bygger goda samarbeten. Ditt ledarskap kännetecknas av en tydlig riktning, empati i mötet med andra och mod i beslutsfattandet.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på gott omdöme och en hög säkerhets -och sekretessmedvetenhet.
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning (minst 120 hp) inom relevant område eller annan utbildning i kombination med aktuell och relevant erfarenhet
erfarenhet av att leda och utveckla grupper och/eller individer
erfarenhet av att leda i förändring
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
chefserfarenhet med ansvar för personal, arbetsmiljö och budget inom statlig myndighet
erfarenhet av att driva förändringsarbete med goda resultat
erfarenhet av processorienterat arbete inom provningsverksamhet
bred erfarenhet av Migrationsverkets ärendeprocesser Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Heltid
Placering: Sundbyberg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner här.
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 10 maj. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets behandling av personuppgifter
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Järnvägsgatan 14 (visa karta
)
172 35 SUNDBYBERG Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord Kontakt
Henrik Granqvist henrik.granqvist@humancapital.se 0707620818
