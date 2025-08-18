Enhetschefer till ordinärt boende
2025-08-18
Är du en trygg och erfaren ledare som vill bidra till en ökad kvalitet inom hemtjänsten? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontorets huvuduppdrag är att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg i huvudsak för äldre och i dessa möten göra skillnad. Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård- och omsorgskontorets verksamheter.
Tillsammans skapar vi en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp. Grunden i vårt arbete är personcentrerat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov.
Läs gärna mer om vård- och omsorgskontoret och vårt erbjudande: vård- och omsorgskontoret
Nu söker vi efter två nya chefskollegor till vårt engagerade team inom ordinärt boende. Vår verksamhet utgörs av ett tjugotal enheter fördelat på två spår med varsin verksamhetschef. Vårt gemensamma uppdrag är att underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårare för personer att klara sig själva. Insatserna anpassas utifrån individen med målsättningen att denne ska klara så mycket som möjligt själv. Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss erbjuds du ett varierande och meningsfullt uppdrag där du ansvarar för att leda och följa upp verksamheten. Du driver även utvecklings- och förbättringsarbeten utifrån såväl politiska- som ledningsuppdrag och mål.
I vår verksamhet finns både mindre enheter med en ensam chef och större enheter där två chefer delar på ledarskapet. Vilken enhet som är aktuell är ännu inte fastställt, men oavsett upplägg är ett nära samarbete med kollegor och verksamheten en självklar del av uppdraget.
Rollen innebär att du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för din enhet. Du säkerställer också att vardagen på enheten flyter på och löser problem som uppstår längs vägen.
Du leder tillitsbaserat och främjar ett öppet samarbetsklimat samt delaktighet i arbetet där du ser till att goda idéer tas tillvara.
Som enhetschef på vård- och omsorgskontoret har du tillgång till stödfunktioner inom bl.a. schema, bemanning och ekonomi som gemensamt besitter en bred kompetens och utgör stöttning och avlastning för vår utförarverksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleexamen med beteendevetenskaplig insiktning, socionomexamen eller annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som bedöms motsvarande. För det här uppdraget ser vi att du har chefserfarenhet sen tidigare, gärna inom politiskt styrd organisation och/eller arbete inom vård- och omsorgsområdet.
Du är en trygg och pålitlig ledare som drivs av att coacha och utveckla individer att nå sin fulla potential. Du kommunicerar tydligt dina förväntningar och anpassar din ledarstil efter individ och situation. Syftet att bidra till välfärd och samhällsnytta är alltid vägledande för ditt ledarskap.
Du har en god självkännedom och trivs i samarbetet med andra där du delar med dig av information, erfarenhet och kunskap för att bidra positivt i olika samarbetssituationer.
Då du leder en dynamisk verksamhet kan arbetstempot växla i perioder. Vi ser därför att du har förmågan att behålla ett lugnt och positivt förhållningssätt och gör kloka prioriteringar även i stressiga situationer.
Vi ser även att du har en hög organisatorisk medvetenhet och förståelse för hur struktur, politik och målsättning inverkar i olika situationer och frågeställningar.
Vidare har du även goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift och vi ser gärna att du har B-körkort.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 8 september
Kontakt: Vid frågor gällande tjänsten och verksamheten, kontakta verksamhetschef Örjan Eng orjan.eng@norrkoping.se
och vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta rekryteringsspecialist Therese Silvstam på therese.silvstam@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
