Enhetschefer till Omsorg Funktionsnedsättning
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Växjö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Växjö
2025-10-20
Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens omsorg i Växjö kommun?
Vi söker tre engagerade enhetschefer till vår verksamhet inom omsorg för personer med funktionsnedsättning. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad varje dag.
Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. Du leder och utvecklar verksamheten inom givna ramar och arbetar målinriktat för att skapa en meningsfull vardag för våra omsorgstagare. Du är en coachande ledare som trivs med att driva förändring och samverka med andra professioner för att säkerställa god vård och omsorg.
Du kommer att arbeta med bostad med särskild service för vuxna samt personlig assistans enligt LSS. Du ingår i ett team med andra enhetschefer som har ansvar för daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans. Våra team präglas av gott arbetsklimat och nära samarbete.
Arbetstid: Dagtid, måndagfredag. Beredskapstjänstgöring förekommer.Kvalifikationer
* Socionomexamen eller annan relevant högskole-/universitetsexamen.
* Godkända betyg i socialrätt (minst 7,5 hp).
* God kännedom om lagar och riktlinjer inom omsorg.
* Trygg i ditt ledarskap, kommunikativ och lösningsfokuserad.
* Förmåga att se helheten och driva utveckling framåt.
* B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som är målfokuserad, flexibel och har förmågan att förutse problem och hitta effektiva lösningar.
Vi tillämpar löpande, inledande intervjuer. Slutintervjuer är planerade till 15/12 och 16/12.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
I din ansökan vill vi att du bifogar CV. Det personliga brevet ersätts med ett antal frågor som du besvarar när du gör din ansökan.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
